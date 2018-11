Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno ricevendo le patch di novembre

Samsung Galaxy S10 : 12GB di RAM e 1TB di storage tra le specifiche trapelate : Ogni anno Samsung Electronics è tra i produttori di smartphone che ha abituato i suoi utenti più fedeli all’integrazione del meglio della tecnologia nei suoi dispositivi mobili, soprattutto sui dispositivi di punta. La famiglia di Galaxy S è considerata la linea di smartphone di punta della multinazionale sudcoreana, e come prevedibile raccoglie le aspettative di milioni di appassionati. Samsung Galaxy S10 (sempre ammesso che sarà questo ...

Un prezioso coupon per assicurarsi un Samsung Galaxy con il 20% di sconto il 28 novembre : Si avvicina il periodo natalizio, quello che per le varie aziende significa maggior guadagno in assoluto e per questo Samsung ha voluto incentivare maggiormente la vendita dei propri prodotti Samsung Galaxy con un’iniziativa definita Blue Week, che prevede l’acquisto di prodotti scontati. Dopo insomma il Black Friday ed il Cyber Monday, Samsung ha pensato di prorogare i giorni di sconti per i prodotti Samsung Galaxy, ossia smartphone, tablet, ...

Si avvicina sempre di più Android Pie sul Samsung Galaxy S9 : le novità della seconda beta : Stiamo entrando ufficialmente in una nuova importantissima fase per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus e che, al contempo, attendono segnali di un certo peso per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Dopo avervi parlato di alcune funzioni che sono emerse proprio in questi giorni per l'utenza in questione, stando ai primi riscontri giunti dal web, oggi 28 novembre possiamo finalmente ...

Samsung ha rilasciato la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, con Samsung One UI. Prima beta nel Regno Unito.

Una super potenza il Samsung Galaxy S10+ : hardware senza precedenti : Una super potenza il Samsung Galaxy S10+, almeno secondo gli ultimi rumors diffusi da 'PhoneArena.com'. Le vendite, non di certo eccellenti, che hanno contraddistinto a turno i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus prima, ed il Note 9 poi, avrebbero indotto la sede centrale a prendere le giuste contromisure per correggere il tiro, andando innanzitutto a migliorare significativamente il comparto hardware del futuro top di gamma 2019. Il dispositivo si ...

I successori di Pokémon GO gireranno solo sui Samsung Galaxy : rumors del 28 novembre : Trapelano alcuni rumors estremamente interessanti per gli utenti che seguono sempre con attenzione il mondo dei Samsung Galaxy, soprattutto in riferimento al mondo gaming. Dopo aver analizzato qualche trucchetto per risparmiare il consumo energetico con gli smartphone concepiti dal produttore coreano (per maggiori dettagli vi rimando all'apposito articolo), oggi 28 novembre ritengo opportuno analizzare con voi alcune indiscrezioni che sanno ...

Samsung investe 31 milioni di sterline in Niantic per avere dei giochi esclusivi.

Ritorno di batteria sui Samsung Galaxy : opzione per congelare app in background : La batteria dei Samsung Galaxy non sembra bastare mai e siete sempre alla disperata ricerca di espedienti affinché duri di più? Siete finiti nel posto giusto. Probabilmente non tutti sanno che c'è una funzionalità interna alla suite delle features messe a disposizione dal software proprietario che prevede il congelamento delle applicazioni che si tende a non utilizzare, allo scopo di evitare possano consumare risorse in background. Come ...

Non resta indietro il Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone : a novembre con XXS2BRJ6 : Un nuovo balzello in avanti da parte del Samsung Galaxy S9 Plus brand Vodafone, che si dimostra assai rapido nella ricezione dell'aggiornamento con la patch di novembre, che per l'occasione si caratterizza per la sigla G965FXXS2BRJ6. Il CSC e la CHANGELIST riportano rispettivamente i codici G965FOVF2BRJ1 e 14479316, con date build risalente al 29 ottobre (ovviamente di quest'anno). Chiunque non volesse attendere un secondo di più, consapevole ...

Recensione Galaxy Tab S4 : Samsung ha fatto centro - l'unico limite è Android Pagina 2 : Esperienza multimediale al top, conclusioni Il Galaxy Tab S4 è il nuovo modello di punta di casa Samsung per il mondo dei tablet.

Samsung Galaxy Tab S4 - il tablet Android che regge (alla grande) il confronto con iPad Pro : Se dovete acquistare un tablet di alto livello da usare anche come strumento professionale, ma per voi l’iPad Pro è troppo costoso, prendete in considerazione il Samsung Galaxy Tab S4. È un concorrente diretto del prodotto Apple, ma costa decisamente meno. Si parte da un listino di 729 euro, ma online si trova facilmente a poco più di 400 euro. Se avete bisogno di collegarvi a Internet anche in assenza di Wi-Fi, optate per la versione con ...

Quasi obbligata la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 : indizio d’oltreoceano : La beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 ci sarà Quasi sicuramente: manca l'ufficialità dell'annuncio per il phablet lanciato in agosto ma oggi 27 novembre raccogliamo un indizio inconfutabile in questa direzione, pure dopo quanto accaduto la settimana scorsa (sempre in merito all'update di questo dispositivo). Il Samsung Galaxy Note 9, proprio qualche giorno fa, è stato "paparazzato" con a bordo il firmware beta del prossimo sistema ...

Prorogate al 3 dicembre le promozioni Vodafone per Samsung Galaxy S9 e Huawei P Smart : Ci sono nuove promozioni Vodafone che dobbiamo prendere in esame oggi 27 novembre per tutti coloro che ambiscono ad acquistare uno Smartphone tramite la compagnia telefonica, con una menzione specifica per Samsung Galaxy S9 e Huawei P Smart in occasione del Red Friday. Proviamo dunque a fare un po' di chiarezza sulle condizioni offerte dall'operatore, a qualche giorno di distanza dalla polemica che ha investito anche questa realtà in merito ai ...

Un vero asso la fotocamera dei Samsung Galaxy S10 : fornitori invitati al silenzio : Non verrà spifferato nulla circa la fotocamera dei Samsung Galaxy S10: per lo meno sembra essere questo quanto è stato richiesto dal colosso di Seul ai suoi fornitori, come riportato di recente da SamMobile. La questione può voler dire solo una cosa: l'azienda sudcoreana ha già definito le caratteristiche del relativo comparto, che non dovrebbe più essere soggetto a successive modifiche. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la linea dei ...