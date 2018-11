laragnatelanews

: Samsung Galaxy S10: 12GB di RAM e 1TB di storage tra le specifiche trapelate - laragnatelanews : Samsung Galaxy S10: 12GB di RAM e 1TB di storage tra le specifiche trapelate - evyna : Samsung Galaxy S10: 12GB di RAM e 1TB di storage tra le specifiche trapelate - HDblog : Galaxy Note 9: si apre il programma di beta per One UI e Android Pie negli USA -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Ogni annoElectronics è tra i produttori di smartphone che ha abituato i suoi utenti più fedeli all’integrazione del meglio della tecnologia nei suoi dispositivi mobili, soprattutto sui dispositivi di punta. La famiglia diS è considerata la linea di smartphone di punta della multinazionale sudcoreana, e come prevedibile raccoglie le aspettative di milioni di appassionati.S10 (sempre ammesso che sarà questo il nome) rappresenta il modello previsto per il 2019. Non abbiamo certezze al riguardo, se non i pochi dettagli confermati dai vertici aziendali. Ma in compenso esistono le numerose indiscrezioni che stanno già trapelando da alcuni mesi e che offrono uno sguardo alle principalidel prossimo modello. Le ultime rivelazioni si concentrano su RAM e memoria interna, e se confermate mostrerebbero un dispositivo senza precedenti sotto il ...