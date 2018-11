Sampdoria | Ferrero nei guai | la Guardia di Finanza sequestra beni per truffa

Sequestro beni a presidente Sampdoria Massimo Ferrero : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di Sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Secondo quanto si apprende, il patron dei doriani è coinvolto in una indagine ...

Calcio : sequestrati beni al presidente della Sampdoria - Massimo Ferrero : beni per 2,6 milioni di euro sono stati sequestrati al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e ad altri 5 indagati. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato ...

Sequestri a Ferrero e Sampdoria - si indaga per truffa : Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Oltre 2 milioni di euro sequestrati al patron della Sampdoria Massimo Ferrero, alla squadra e ad altri cinque indagati. Questo il bilancio dell'operazione 'Fuorigioco' del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza che ha dato esecuzione a un decreto di

Sampdoria travolta dallo scandalo Ferrero : sequestro per il patron e per la società [DETTAGLI] : I tifosi della Sampdoria non hanno avuto un sereno risveglio e con loro neanche il presidente Massimo Ferrero, che ha subito l’esecuzione, da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura. Si tratta di una cifra superiore ai 2,6 milioni di euro totali che riguarderebbero sia la Samp che il suo numero ...

Sampdoria - Ferrero nel mirino della GDF : sequestrati beni per 2 - 6 milioni : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro di beni per 2,6 milioni nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. L'articolo Sampdoria, Ferrero nel mirino della GDF: sequestrati beni per 2,6 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ferrero - sequestrati beni al presidente della Sampdoria : Un'operazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza attuata nella prima mattinata ha portato al sequestro preventivo di beni nei confronti del presidente della Sampdoria ...

Calcio : sequestrati beni al presidente della Sampdoria - Massimo Ferrero : beni per 2,6 milioni di euro sono stati sequestrati al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e ad altri 5 indagati. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato anche un immobile residenziale di pregio a Firenze, via dei Renai. Alla Sampdoria Calcio sono stati sequestrati oltre 200 mila euro, profitto del reato tributario accertato. Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, ...

Sampdoria nei guai : sequestro dei beni al presidente Ferrero da parte della GdF - tutti i dettagli : Massimo Ferrero e la Sampdoria calcio sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dopo il sequestro preventivo di beni da parte della della Guardia di finanza Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro nei confronti ...

Sequestrati 2 - 6 milioni di euro al presidente della Sampdoria - Massimo Ferrero : La Guardia di Finanza ha un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Secondo quanto si apprende, il patron dei doriani è coinvolto in una indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che riguarda anche altre persone. Il sequestro ha riguardato beni e disponibilità finanziarie per un totale di 2,6 milioni di euro. Il provvedimento è scattato anche nei confronti della Sampdoria, ...

Sampdoria travolta dallo scandalo Ferrero : decreto di sequestro per il patron e per la società [DETTAGLI] : I tifosi della Sampdoria non hanno avuto un sereno risveglio e con loro neanche il presidente Massimo Ferrero, che ha subito l’esecuzione, da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura. Si tratta di una cifra superiore ai 2,6 milioni di euro totali che riguarderebbero sia la Samp che il suo numero ...

Sampdoria - sequestrati beni al presidente Massimo Ferrero - : Il patron dei genovesi sarebbe coinvolto in un'indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e impiego di ...

Calcio : sequestrati beni al presidente della Sampdoria Ferrero : Un decreto di sequestro preventivo nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e di altri 5 indagati per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro. Lo sta eseguendo Il Nucleo ...

Calcio : sequestrati beni al presidente della Sampdoria Ferrero : Un decreto di sequestro preventivo nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e di altri 5 indagati per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro. Lo sta eseguendo Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza. In particolare, sono state sottoposte a sequestro disponibilita' finanziarie riferibili agli indagati nonchè un immobile residenziale di pregio in Firenze, via dei Renai. ...

Sampdoria - sequestrati beni al presidente Massimo Ferrero : Sampdoria, sequestrati beni al presidente Massimo Ferrero Il patron dei genovesi sarebbe coinvolto in un’indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita i reati ...