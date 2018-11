Salvini torna all' attacco | presto una legge sulla legittima difesa

Grazie Salvini! Grazie Di Maio! Per merito vostro la vera politica sta per tornare : Da mesi sto alla finestra a pensare, rifiutando inviti sia in tv sia a scrivere sui giornali. Le mie esternazioni sono state parche, tanto che qualcuno mi ha accusato di “afonia” nei confronti di un governo che, pro quota, ho appoggiato. Ho votato, infatti, due volte il M5s: una volta nella passata legislatura alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Mi sento, quindi, responsabile degli sviluppi, per quanto mi concerne. ...

Dl Sicurezza - Boldrini a Salvini : “A che punto sono accordi coi Paesi africani per i rimpatri? Lei torna sempre a mani vuote” : “Questo decreto non è per la Sicurezza ma per la propaganda di questo governo. Il ministro dell’Interno ha promesso di ‘cacciare 600mila clandestini’, come dice lui. A che punto siamo coi Paesi d’origine, signor ministro? Il problema è che lei torna dall’Africa sempre a mani vuote“. sono le parole di Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali, durante la fase di dichiarazione delle intenzioni di voto ...

Salvini torna sul caso Gattuso : “adesso lo chiamo e chiariamo” : Milan, Rino Gattuso ha risposto a tono alle critiche di Matteo Salvini, il quale adesso vuole chiarire la situazione creatasi ”Lo chiamo entro mezz’ora e ci mettiamo d’accordo al volo, tra milanisti ci si intende subito. E’ un grande”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine di un evento a Roma organizzato da Poste italiane, risponde a chi gli domanda del botta e risposta ...

Casamonica - Salvini in ruspa : "Adesso qui torna la legalità" : 'Non è una parentesi per farsi fotografie, ma è una politica che sta migliorando la vita di tanti quartieri. Abbiamo iniziato tanti anni fa e non ci fermeremo mai', ha aggiunto il presidente ...

Salvini contro Ue : 'vuole impedire a Italia di tornare a vivere' : Roma, 24 nov., askanews, - Matteo Salvini a testa bassa contro l'Unione europea nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte vola a Bruxelles per cenare con il presidente della Commissione Jean Claude ...

Salvini : sto per tornare a Roma con la ruspa - pacchia stra-finita : Roma – “E con la ruspa tornero’ lunedí mattina a Roma per un’altra villa confiscata al clan dei Casamonica. La pacchia e’ stra-finita!”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: sto per tornare a Roma con la ruspa, pacchia stra-finita proviene da RomaDailyNews.

Moscovici torna all'attacco : "Salvini non è un eroe" : Da Bruxelles è arrivata ufficialmente la bocciatura alla manovra italiana, ma il governo giallo verde sembra intenzionato ad andare avanti per la sua strada.E in un clima di letterine, di spread piuttosto alto e di Borse in subbuglio, i vertici dell'Ue non hanno nessuna intenzione di smetterla con gli attacchi all'Italia. Anzi: rincarano la dose. Soprattutto Pierre Moscovici che in un dibattito di Friends of Europe è tornato alla carica del ...

Di Maio : 'Inceneritori? Roba vintage'. Salvini : 'Non voglio un Paese che torna indietro' - : A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete di arrampicata mentre altrove sono musei, se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia e quindi ...

Salvini : stop inceneritori? Non voglio Paese che torna indietro : Milano, 19 nov., askanews, - 'Se gestiti bene e controllati bene', i rifiuti 'portano più salute e più economia e, quindi, sicuramente la Lombardia non torna indietro. Anzi, l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un Paese che torna indietro'. Lo ha detto il vicepremier e ...