Salvini | Sono single | ma lasciate in pace me ed Elisa

Pomeriggio Cinque - Matteo Salvini confessa in diretta : "Sono single - ma lasciate in pace Elisa" : Il Ministro degli Interni conferma la fine della relazione con la conduttrice Rai, ma chiede ai giornalisti di rispettare la...

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 confessa : 'Sono single - ma lasciatemi in pace' : Il vicepremier Matteo Salvini è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio 5. Il segretario della Lega si è soffermato innanzitutto sull'attuale situazione politica italiana, parlando nello specifico del Decreto Sicurezza che, di recente, ha incassato la fiducia della Camera, dopo aver ottenuto quella del Senato. Nelle battute finali dell'intervento del vicepremier, però, la conduttrice non ha potuto esimersi ...

Le Ong sono diventate l'ossessione di Salvini : (da bordo di Nave mare Jonio)Non passa giorno che il ministro dell'Interno Salvini parli di Ong. Il suo ritornello, rivela che la sua è una vera e propria ossessione. E in effetti, in questi giorni, qualche ragione per essere ossessionato il ministro ce l'ha davvero.Da una settimana nel Mare Mediterraneo è in corso la prima missione europea di monitoraggio, denuncia, ricerca e se necessario soccorso. Si chiama United4Med e riunisce ...

Dl Sicurezza - Boldrini a Salvini : “A che punto sono accordi coi Paesi africani per i rimpatri? Lei torna sempre a mani vuote” : “Questo decreto non è per la Sicurezza ma per la propaganda di questo governo. Il ministro dell’Interno ha promesso di ‘cacciare 600mila clandestini’, come dice lui. A che punto siamo coi Paesi d’origine, signor ministro? Il problema è che lei torna dall’Africa sempre a mani vuote“. sono le parole di Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali, durante la fase di dichiarazione delle intenzioni di voto ...

Salvini alla Gruber : "Se sono single non lo vengo a dire a te" : "La vita privata è privata e così rimane". Matteo Salvini non ha avuto dubbi. E alla domanda di Lilli Gruber sulla sua situazione sentimentale, scherzando con la giornalista, ha risposto con un secco e divertito: "Se sono single sono affari miei".Il ministro dell'Interno è intervenuto, in queste ore, al Tempio Adriano, alla presentazione de "L'Inganno", l'ultimo libro della conduttrice di "Otto e mezzo" e volto di La7. Dove, spesso, il vice ...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Quota 100 nella manovra - i soldi ci sono’ : “Quota 100 c’è, i soldi ci sono”: lo ha assicurato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando oggi con i cronisti della manovra e della riforma delle Pensioni. Ancora una volta non sono mancate da parte del ministro dell’Interno critiche alla legge Fornero che intende smantellare “pezzo per pezzo” nel corso della legislatura con il governo gialloverde. Intanto, l’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte parte con l’introduzione di nuovi ...

Manovra - l'Ue apre. E Salvini insiste : "Per quota 100 i soldi ci sono" : Moscovici: "Sanzioni sempre un fallimento, speriamo in soluzioni condivisa". Il vicepremier: "I tecnici mi dicono che di risorse ne abbiamo messe anche troppe". Ma si tratta su quali voci rimodulare

Manovra - Salvini : “Nessun nuovo documento all’Ue. Quota 100? I soldi ci sono - forse anche troppi” : “Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo italiano invierà alla Ue sulla Manovra: ci si aspetta una Manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno in Europa prendesse provvedimenti sanzionatori prima ancora che la Manovra esista”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’Inaugurazione dell’anno accademico della scuola di Perfezionamento per le Forze di ...

Salvini - mi sono messaggiato con Gattuso : ANSA, - ROMA, 26 NOV - "Con Gattuso mi sono messaggiato, gli ho detto che quello che dico lo dico col cuore da tifoso, non voleva essere un attacco al mister". Lo ha detto il ministro dell'interno ...

Le Province? Forse sono da reintrodurre dice Salvini : Roma, 26 nov., askanews, - Il ministro dell'interno Matteo Salvini vuole reintrodurre le province. Intervenendo dal palco di un evento di poste italiane 'Sindaci d'Italia' ha detto: 'Risolte le ...

Province - Salvini : “Così non sono né carne né pesce. Ragioniamo su reintroduzione” : “Bisogna avere il coraggio, la forza e la buona volontà di rivedere un impianto istituzionale che è monco, perché ora è ‘all’italiana”, ovvero “un ente che fa e non fa, non ha soldi per operare. Soprattutto – parlo delle Province– non ha avuto senso cancellarlo senza dare una soluzione”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo a un evento a Roma organizzato da Poste italiane. “Non ...

Minacce a Raggi e ai vigili - Salvini : 'L'odio da parte di questi signori sono medaglie al valore' : Solidarietà alla sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo il caso denunciato oggi da Il Messaggero. 'Solidarietà al corpo di Polizia locale di Roma Capitale e al sindaco Virginia Raggi. Le aggressioni, le ...

Salvini duro con Moscovici : 'Italiani non sono accattoni - gli pagano lo stipendio' : Lega e Movimento Cinque Stelle, nelle ultime settimane, hanno conosciuto anche momenti di tensione. Fasi in cui le divergenze d'opinione di due partiti fortemente eterogenei sono venuti a galla, dando adite a previsioni persino apocalittiche per il governo Conte. C'è però un fronte su cui la maggioranza continua ad essere fortemente unita ed è quello che porta alle frizioni con l'Europa che chiede neanche troppo velatamente di rivedere la ...