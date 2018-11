Salvini | “I temi etici non sono nel contratto | non ci sarà discussione” E il caso

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 confessa : 'Sono single - ma lasciatemi in pace' : Il vicepremier Matteo Salvini è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio 5. Il segretario della Lega si è soffermato innanzitutto sull'attuale situazione politica italiana, parlando nello specifico del Decreto Sicurezza che, di recente, ha incassato la fiducia della Camera, dopo aver ottenuto quella del Senato. Nelle battute finali dell'intervento del vicepremier, però, la conduttrice non ha potuto esimersi ...

Governo - Salvini chiude su temi etici : 'Non ci sarà discussione' : Il Governo non discuterà di temi etici come le adozioni gay. Lo ha detto all'AGI il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo sulla questione posta dal sottosegretario M5s ...

Governo - Salvini chiude su temi etici : "Non ci sarà discussione" : Il Governo non discuterà di temi etici come le adozioni gay. Lo ha detto all'AGI il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo sulla questione posta dal sottosegretario M5s alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, che sulle adozioni gay si è detto pronto a rinunciare all'incarico. L’ala movimentista dei 5 stelle intende, riferiscono fonti parlamentari, inserire in ...

Diritti Lgbtqi - Appendino : “Da Salvini passi indietro”. Arcigay : “Oggi M5S ha smesso di esprimersi su questi temi” : “Rimaniamo dell’idea che la trascrizione all’anagrafe dei bimbi nati da coppie omosessuali sia un passo in avanti, mentre la posizione di Salvini rappresenta un passo indietro”. La sindaca di Torino Chiara Appendino, intervenuta questo pomeriggio all’apertura del XVI Congresso Nazionale dell’Arcigay, commenta così la posizione del vicepremier Matteo Salvini sul tema dei Diritti delle coppie omosessuali. “Sono orgogliosa della nostra forzatura, ...

Salvini : "Condono? Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Non sono bugiardo o distratto - ora sistemiamo" : Lega-M5s ai ferri corti sul decreto fiscale. Servirà un nuovo Cdm per intervenire, preceduto da un vertice politico.Tensione anche sul decreto sicurezza per gli 80 emendamenti del M5s. Spread in netto calo a 301, Piazza Affari chiude piatta

Inchiesta Diciotti - Salvini attacca i giudici : "Chiudetela qui e lasciatemi lavorare" : Non si ferma l'Inchiesta contro Matteo Salvini. Nel mar Mediterraneo non ci sono pià Ong pronte a recuperare immigrati al largo della Libia, ma l' affondo dei giudici nei confronti del ministro dell'...

Diciotti : Salvini - lasciatemi lavorare : ANSA, - ROMA, 18 OTT - "Incredibile, continua l'inchiesta su di me: sarei un sequestratore, rischio 15 anni di carcere, per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Ora l'indagine, partita ...

Diciotti - tribunale dei ministri di Palermo si dichiara incompetente su Salvini. Lui : “Chiudetela e lasciatemi lavorare” : L’inchiesta per sequestro di persona su Matteo Salvini cambia sede. Il tribunale dei ministri di Palermo si è spogliato del caso legato al trattenimento sulla nave Diciotti dei migranti soccorsi in mare dalla Guardia Costiera il 16 agosto scorso. Gli atti sono stati trasmessi alla procura perché il tribunale si è dichiarato territorialmente incompetente a indagare. Il presidente del tribunale dei ministri Fabio Pilato ha comunicato di ...

Pd - Giachetti : “M5s? I suoi vertici sono più a destra di Salvini. Roma? Se mi ricandido a sindaco sputatemi in faccia” : “Ricandidarmi a sindaco di Roma? Si vota tra due anni, quindi c’è ancora tempo. Ma non mi ricandiderò sicuramente. Se lo farò, sputatemi in faccia”. Così, ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, risponde il deputato Pd, Roberto Giachetti, a una domanda su una sua futura presentazione alle elezioni amministrative capitoline. E puntualizza: “L’esperienza di candidato è stata intensissima, ma devastante sul piano umano e anche ...

Salvini omaggia i monumenti di Roma : "Non accusatemi di nostalgie mussoliniane" : 'C'è l'Altare della Patria, posso farlo vedere senza essere accusato di nostalgie mussoliniane... lì c'è l'Eur... poco lontano c'è Latina, con bonifiche di terre che erano paludi e adesso sono città, ...

Salvini : "Incontro positivo. Non fatemi fare tardi - ho un appuntamento con il ministro tedesco" : "L'incontro è andato bene, abbiamo parlato di tasse e immigrazione", così il vicepremier Matteo Salvini uscendo dal vertice di Palazzo Grazioli dove ha incontrato Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "...