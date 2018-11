Salvini chiama ma Fredy | scosso | non risponde

Salvini chiama Gattuso : "Un grande allenatore" : La risposta di Gattuso è stata piuttosto dura: 'Salvini pensi alla politica con tutti i prblemi che ha l'Italia'. Adesso il gesto del vicepremier potrebbe chiudere il caso.

La sinistra del Medioevo ha un’inconfessabile eroe : si chiama Salvini : Matteo Salvini lo ripete spesso. Lo ha ripetuto il 13 novembre, dicendo che “da sinistra mi dicono che sono troppo cattivo”. Lo ha ripetuto il 12 novembre, dicendo che se “da sinistra mi attaccano con cortei e insulti è segno che siamo sulla strada giusta”. Lo ha ripetuto il 10 novembre, dicendo che

La sinistra del Medioevo ha un'inconfessabile eroe : si chiama Salvini : ...che il bipolarismo del futuro è quello che può nascere tra le idee di chi oggi si trova al governo e quelle di chi un domani riuscirà a trasformare dall'opposizione la nuova divisione del mondo non ...

Salvini risponde a Salmo : lo chiama 'fratello' e lo invita ad 'aprire la mente' : Come ampiamente previsto dai più, è arrivata nella tarda mattinata di oggi la risposta pubblica del vice Premier, nonché ministro dell'Interno e tutt'ora segretario della Lega, Matteo Salvini, alle dichiarazioni rilasciate da Salmo durante una recente intervista concessa ai microfoni del noto magazine musicale Rolling Stone. Il rapper aveva espresso un pensiero a dir poco critico nei confronti della Politica dell'attuale governo in materia di ...

Luigi Di Maio - la crisi isterica del leader grillino : non risponde alle chiamate di Salvini : Il nodo sulla prescrizione cancellata già al primo grado di giudizio ha rischiato di far letteralmente saltare il governo. Di sicuro a saltare sono stati i nervi di Luigi Di Maio , sotto pressione ...

Giallo su vertice - Chigi vuole stasera ma Salvini si chiama fuori : Roma, 6 nov., askanews, - E' un 'Giallo' il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per affrontare il nodo della prescrizioni.Secondo fonti di Palazzo Chigi i tre ...

Maltempo - oggi allerta arancione in 6 Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo - allerta arancione in sei Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Salvini : ''Il Pd Trentino? Forse è meglio chiamare 'Chi l'ha visto'''. E sul voto del 21 ottobre : ''Non mi basta vincere - vorrei stravincere'... : TRENTO . "Il Pd in Trentino? Bisogna guardare Chi l'ha visto", Matteo Salvini non ha risparmiato le battute nei confronti degli avversari del centrosinistra autonomista . Ieri l'instancabile leader ...

Il capo-ombra del Viminale si chiama Matteo. Ma non è Salvini : Mentre il vicepremier gira l’Italia, twitta e si fa i selfie, il ministero dell'Interno è governato dal suo fedelissimo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. Ecco chi è

Mattarella emana dl sicurezza Salvini richiamando Costituzione : Roma, 4 ott., askanews, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione, inviando contestualmente inviato una lettera al ...

Il Pd chiama all'adunata contro Salvini e Di Maio - e per ritrovare se stesso - : Poi sui social invita a guardare al futuro nonostante le sconfitte del passato: 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di ...