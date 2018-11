Salvini annuncia lo stop al Global Compact Onu sui migranti Conte | deciderà il Parlamento

Carta d’identità - Garante Privacy boccia il ripristino di “padre” e “madre” annunciato da Salvini. Lui : “Si va avanti” : Il Garante della Privacy ha bocciato il ritorno all’indicazione di “padre” e “madre” al posto di “genitore 1 e 2” nei moduli per il rilascio della Carta d’identità elettronica per i figli minorenni. Era stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad annunciare di aver dato disposizione agli uffici del Viminale di modificare la modulistica ripristinando la vecchia dicitura che specifica il ...

Viminale - Salvini annuncia la riorganizzazione delle scorte : “Per prevenire abusi e sprechi inutili” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini inaugura il piano di razionalizzazione delle scorte, con l’obiettivo di «prevenire abusi, sprechi e inutili sacrifici alle donne e uomini in divisa», spiega. Dopo anni di annunci su un possibile intervento in materia, il contingente di 2.072 agenti impegnato nella tutela di 585 «personalità» a rischio - tra c...

Gio Evan - artista citato da Isoardi per annunciare l'addio a Salvini. "Ho votato Potere al popolo" : "Non ho votato per Matteo Salvini e non lo voterò mai, alle ultime elezioni ho votato Potere al popolo". La dichiarazione, ai microfoni di Un giorno da pecora, è di Gio Evan, l'artista e poeta da cui oggi Elisa Isoardi ha tratto le parole per il post in cui annuncia la fine della relazione col leader leghista. "Sono stato il poeta dell'amore Isoardi-Salvini, e ora anche di questo momento malinconico", commenta Evan."A me piace ...

Maltempo - Salvini in Veneto annuncia 250 milioni per il dissesto : "Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal Maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno. "In ...

Sicurezza - SIAP "Il Ministro Salvini annuncia un rafforzamento di 64 poliziotti in Liguria ma i conti non tornano" : Roberto Traverso "Le recenti dichiarazioni del Ministro Salvini sugli imminenti rafforzamenti degli organici della Polizia di Stato della Liguria, devono essere valutate con molta attenzione prima di ...