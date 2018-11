Salto con gli sci | scatta la Coppa del Mondo maschile e femminile | il programma

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018-2019. Maren Lundby per il bis ma Althaus e Takanashi vogliono spostare gli equilibri : Con ogni probabilità si ritrasformerà in una lotta a tre la corsa per la vittoria in Coppa del Mondo di Salto femminile. Inutile girarci attorno: le più forti sono loro, la norvegese Maren Lundby, che lo scorso anno si è aggiudicata la Coppa del Mondo e il titolo olimpico, la tedesca Katharina Althaus, seconda in Coppa e argento a PyeongChang e la giapponese Sara Takanashi, terza in Coppa del Mondo e bronzo nella gara a Cinque Cerchi. Più ...

Trump : "AsSalto al confine? Lo chiudo per sempre" : New York Cresce la tensione al confine tra Stati Uniti e Messico, con il presidente Donald Trump che lancia una nuova offensiva contro la carovana di migranti arrivati da Honduras, Guatemala ed El ...

Milan-Dudelange - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Rossoneri con i cerotti ma con Higuain all’asSalto della qualificazione : Il Milan confidava che questa quinta giornata dell’Europa League 2019 sarebbe coincisa con la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale della competizione. I risultati, invece, hanno reso necessario affrontare questo match contro il Dudelange (ore 18.55 a San Siro) con il solo obiettivo di vincere, prima di andare ad Atene nell’ultimo turno per blindare la qualificazione in casa dell’Olympiacos. I lussemburghesi, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Kobayashi raddoppia - Wellinger e Stoch devono arrendersi al giapponese : Cambia il giorno, non il vincitore: a Ruka è sempre tempo di Ryoyu Kobayashi, che fa sua anche la seconda gara del weekend sull’HS142 meglio noto come Rukatunturi, che ha punto K ai 120 metri. Il giapponese ha confermato il suo stato di grazia in questo weekend. Kobayashi, col terzo posto di Wisla e coi due successi finlandesi, ha raccolto già così più punti in Coppa del Mondo in una settimana (260) di quanti non ne avesse fatti nella ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : dalla “roulette” finlandese esce Ryoyu Kobayashi - primo podio per Stoch : Il vento di Ruka favorisce un’altra prima volta. Dopo la prima vittoria di Klimov a Wisla, arriva il successo numero uno in carriera del giapponese Ryoyu Kobayashi, che aveva già dimostrato di essere in forma strepitosa a Wisla con un secondo posto e ha riconfermato di attraversare un magic moment mettendo tutti in fila nella gara di Ruka, condizionata dal vento, dai tanti rinvii e anomala perchè disputata su una sola manche. Lo spettacolo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : qualificazioni ancora rinviate al pomeriggio : Non c’è pace per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Salto con gli sci: a Ruka le condizioni generali sono migliori rispetto a ieri, quando il troppo vento ha costretto a spostare tutto, ma non ancora tali da permettere uno svolgimento a condizioni all’incirca eque delle qualificazioni. Per tale motivo, queste ultime sono state rimandate alle 17:15 italiane (le 16:15 in Finlandia), mentre, sia pur tra diverse interruzioni, si ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : troppo vento in Finlandia - qualificazioni rimandate a domani mattina : Niente qualificazioni a Ruka, almeno per oggi. Il secondo weekend di Coppa del Mondo di Salto con gli sci si apre senza aprirsi, nel senso che il fortissimo vento che imperversa sulla località sciistica finlandese ha impedito lo svolgimento di qualunque Salto: lo stesso problema ha colpito anche la combinata nordica. Le qualificazioni sono così rimandate a domani mattina: alle ore 8 italiane (le 9 locali) verrà effettuata una sessione di ...

Pakistan - bomba al mercato e asSalto al consolato cinese : oltre 30 morti e decine di feriti : Ore di tensione in Pakistan , dove ben due attentati terroristici sono costati la vita a più di 30 persone. Due agenti sono rimasti uccisi e una guardia di sicurezza ferita nel corso di un attacco ...

Juventus-Ruben Neves - pronto l’asSalto : Paratici incontra Mendes : Juventus-Ruben Neves- La Juventus resta vigile in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Un mercato che, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe fossilizzarsi solamente sulla figura di un nuovo centrocampista. Restano da valutare le condizioni fisiche di Emre Can e di Khedira. Come detto, l’ex Liverpool è già tornato a lavoro alla Continassa e procederà […] L'articolo Juventus-Ruben Neves, pronto l’assalto: ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Evgeniy Klimov a caccia del bis in Finlandia per allungare in classifica - norvegesi e tedeschi per riscattarsi dopo un avvio stentato : La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci si trasferisce a Ruka, in Finlandia, dove si disputeranno due gare individuali su un HS142 da venerdì 23 a domenica 25 novembre. dopo la prima tappa di Wisla che ha regalato numerose sorprese (come è lecito aspettarsi in un anno post-olimpico), si preannuncia un grande duello tra il russo Evgeniy Klimov e il polacco Kamil Stoch sul trampolino finlandese. Negli ultimi anni però il polacco, ...

Salto con gli sci - allenamento a Rovaniemi per le azzurre di Coppa del Mondo in vista dell’esordio : Ritrovo a Rovaniemi per Lara Malsiner, Runggaldier e Gianmoena: allenamento in vista dell’esordio in Coppa del Mondo Ritrovo a Rovaniemi per la Nazionale femminile di Salto con gli sci. Lara Malsiner, Elena Runggaldier e Veronica Gianmoena saranno in Finlandia la sera di mercoledì 21 novembre e si alleneranno fino a venerdì 23 con i tecnici Janko Zwitter e Romed Moroder. La squadra, orfana di Manuela Malsiner che a inizio settembre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 novembre : Salvini finisce incenerito. Conte e Di Maio (con De Luca) respingono l’asSalto : “Vale il contratto” : Immondizia Conte: “Nuovi inceneritori sono esclusi dal contratto” Caserta – In Campania per il “piano d’azione” sulla Terra dei Fuochi, il governo parla dell’uscita di Salvini. Il premier la boccia: “Il programma va in direzione opposta” di Marco Palombi Il governo vada avanti di Pietrangelo Buttafuoco Caro Marco, l’unico governo possibile per l’Italia è quello gialloverde: cinquestelle e leghisti a Palazzo Chigi. Malgrado loro ...

Inceneritori - Conte blocca l’asSalto di Salvini. Pensasse al contratto di governo : Inceneritori, Conte blocca l’assalto di Salvini. Pensasse al contratto di governo La spazzatura è il nuovo argomento per il governo. Fronte esterno, con le Terre dei Fuochi del Nord e del Sud, ma soprattutto fronte interno con la sfida tra i due leader-vicepremier che viaggiano su binari paralleli e poco conciliabili. Ci metteremo d’accordo, dicono entrambi, ma entrambi restano sulla propria linea. Ancora una volta il ruolo di mediatore-arbitro ...

Svizzera - si svegliano di soprasSalto e si ritrovano con uno sconosciuto ubriaco nel letto : Svegliarsi di soprassalto mentre si dorme non è di certo un'esperienza piacevole, può configurarsi come un vero e proprio incubo alla 'Nightmare' se l'inconveniente accade per qualcosa di assolutamente imprevedibile. Del tutto inaspettato, per esempio, è quanto accaduto, la mattina dello scorso sabato 17 novembre, ad una coppia di Coira, comune capoluogo del cantone dei grigioni in Svizzera, considerato il più antico agglomerato elvetico e ...