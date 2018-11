Russia arresta tutti 24 marinai ucraini

Alexei Navalny - la Cedu condanna la Russia : “Arrestato per sopprimere il pluralismo politico” : Arrestato più volte Alexei Navalny, oppositore del presidente Vladimir Putin, dal 2011 e fino a pochi giorni fa ha trascorso 172 giorni di carcere. condannato per appropriazione indebita nel 2013, si era presentato alle elezioni per la poltrona di sindaco di Mosca e non ancora riusciuto a registrare il suo partito Russia Futura. Oggi la Corte europea per i diritti umani ha condannato la Russia per i ripetuti arresti eseguiti per fini politici. ...