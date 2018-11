Rottamazione e pace fiscale - cosa cambia : Roma, 27 nov., AdnKronos, - Rottamazione, pace fiscale, bonus bebè ed e-cig. Sono i temi relativi ad alcuni emendamenti al decreto legge collegato alla manovraapprovati ieri dall'aula del Senato. L'ok ...

Pace fiscale : dai maxisconti alla Rottamazione-ter - ecco come cambia il condono : La commissione Finanze del Senato ha modificato il testo sul decreto fiscale che oggi verrà votato in Aula al Senato. Approvato il maxisconto sulle liti con l'Agenzia delle entrate e confermata la rottamazione-ter per i piccoli ritardi, così come è passata la sanatoria degli errori formali, ma senza la violazione per il quadro RW. Al momento, però, ha rifiutato il "saldo e stralcio" delle cartelle e la dichiarazione integrativa speciale.Continua ...

Pace fiscale - la Rottamazione si allarga anche a multe e tributi locali come Imu e Tasi : La Pace fiscale potrebbe allargarsi e comprendere anche le multe e i tributi locali, come Imu e Tasi. Il governo e la maggioranza sembrano voler accogliere l'istanza dell'Anci per permettere anche ai comuni di raccogliere circa 3 miliardi, secondo le previsioni, di evasioni passate. Ecco come dovrebbe funzionare questo meccanismo per i tributi locali.Continua a leggere

Multe - Tasi - Imu : nella Pace fiscale spunta anche la Rottamazione per gli enti locali : Multe, Tasi, Imu inserite nella rottamazione delle cartelle esattoriali. Un nuovo emendamento promosso da Leader del Carroccio, dovrebbe figurare nei prossimi giorni nel Decreto fiscale al momento al vaglio della Commissione finanze del Senato. Il governo punta al voto del provvedimento entro il prossimo martedì. Se venisse approvato la nuova definizione agevolata verrebbe ampliata investendo anche la tassa sugli immobili. I Comuni su Multe, ...

Pace fiscale - cambia la Rottamazione delle cartelle : come saldare il debito col Fisco : Con la Pace fiscale cambia la rottamazione delle cartelle, a partire dalla seconda versione e dalle rate che scadevano negli scorsi mesi. Anche per la rottamazione bis si applicheranno le regole della nuova rottamazione ter, con un conseguente taglio sugli interessi, una scadenza rinviata (al 7 dicembre) e una diversa rateizzazione. Ecco come cambia la rottamazione e come pagare.Continua a leggere

Pace fiscale - ecco le ultime novità : tetti per le dichiarazioni integrative - stralcio e Rottamazione delle mini cartelle : C'è il mini condono su quanto dichiarato, che si realizza con una dichiarazione integrativa che, novità dell'ultima ora, ha tetti ben precisi ma sarà più ampia - fino a 30.000 euro - per i ...

Pace fiscale - Conte : “Tecnicamente un ravvedimento operoso”. Salvini : “Faremo Rottamazione cartelle Equitalia” : “L’articolo 9 è tecnicamente un ravvedimento operoso per chi ha fatto una dichiarazione di recuperare un imponibile che non era stato dichiarato. Una dichiarazione integrativa“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda sul Dl fisco. “Quello che poteva essere un passo indietro, poi è diventato un passo avanti, visto che ora faremo ...

Pace fiscale o condono : approvata la Rottamazione delle cartelle : Sanare la propria posizione col Fisco pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni: il governo approva la definizione...

Pace fiscale : Rottamazione cartelle o condono? Cosa sta succedendo? : Attorno a questa questione si sta sviluppando anche l'ipotesi di chiusura delle suddette cartelle previo pagamento di una somma minima, che il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo ...

Pace fiscale - Salvini : non sarà una Rottamazione - tetto 500 mila euro : Matteo Salvini tira dritto sulla cosiddetta “Pace fiscale” in Legge di bilancio, e conferma che il provvedimento allo studio del governo “non sarà una classica rottamazione ma un intervento a gamba tesa” e riguarderà tutti i debiti “fino a 500mila euro”. Si tratterà quindi – ha spiegato a Rtl 102,5 di un intervento “a saldo e stralcio” non solo su interessi e sanzioni ma anche “sul ...

Pace fiscale : iniziale calo di gettito dalla Rottamazione-ter - poi incassi salgono : Sta di fatto che i provvedimenti legati alla Pace fiscale sono un mezzo per il nuovo Esecutivo di rinverdire, rilanciare e spronare l'economia. La relazione tecnica dedica alla 'flessione della ...

Pace fiscale - il boomerang della nuova Rottamazione : nel 2019 incassi azzerati dal calo della riscossione : MILANO - Rischia di rivelarsi un flop per le casse dello Stato, almeno per il primo anno, una delle due misure cardine del decreto fiscale collegato alla manovra che include la cosiddetta 'Pace ...

Pace fiscale - da contenziosi a Rottamazione : i primi passi del governo - : Il provvedimento è ancora da definire, ma emergono alcune novità sui contenziosi tributari - vecchi e nuovi - con vantaggi importanti per i contribuenti

Come funzioneranno pace fiscale e Rottamazione ter delle cartelle. Ecco la bozza del decreto : Nel decreto fiscale collegato alla manovra, ci saranno sia la rottamazione ter delle cartelle sia la 'pace fiscale'. Le due novità scatteranno nel 2019, secondo quanto emerge dalla bozza del decreto ...