Ronaldo | Un' altra grande vittoria

Cristiano Ronaldo : 'Altra importante vittoria' : TORINO - ' Sono felice di avere aiutato la squadra in un'Altra importante vittoria '. Cristiano Ronaldo commenta così, sui social, la vittoria contro la Spal, cui ha segnato il nono gol stagionale. Il ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ribalta l'Empoli : altra doppietta e show : TORINO - Il campionato non è la Champions e probabilmente l'ammirevole concentrazione con la quale l' Empoli ha affrontato la Juventus non è neppure paragonabile alla mollezza del Manchester United ...

Ecco perché con Cristiano Ronaldo è nata un'altra Juventus : Juventus FC ? Beh, questo si sapeva e si sa. Ma perché no Juventus a.C? Mi spiego: c'era la Juventus che tutti conosciamo e conoscevamo, poi è arrivato Cristiano Ronaldo e dunque esiste una Juventus ...

Stupro Cristiano Ronaldo - nuova clamorosa ‘puntata’ : coinvolta un’altra persona [DETTAGLI] : Stupro Cristiano Ronaldo – E’ un momento difficile almeno fuori dal campo per il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato accusato da alcune donne di Stupro e nelle ultime ore sono emerse nuove importanti novità. Nella giornata di ieri la difesa del calciatore è uscita allo scoperto attraverso un comunicato ed adesso emergono nuovi importanti aggiornamenti sulla vicenda. È il Correio da Manha, ...

Cristiano Ronaldo - spunta un’altra accusatrice. “Ha ricevuto lo stesso trattamento” : Un’altra donna sarebbe pronta a denunciare CR7 per molestie. Lo assicura Leslie Stovall, legale di Katryn Mayorga, la modella che ha accusato la star portoghese di averla stuprata in una camera d’albergo. Stovall dice di aver riferito nome e cognome della donna alla polizia di Las Vegas. “Ha contattato la mia assistita sostenendo di aver ricevuto lo stesso trattamento da Cristiano Ronaldo”, ha detto l’avvocato. E ...

Cristiano Ronaldo - accuse da un’altra donna? : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«Ho ricevuto una chiamata da una donna che ha da raccontare una storia simile a quella della mia cliente». È l’avvocato di Kathryn Mayorga, la donna che accusa Cristiano Ronaldo di stupro, a parlare al Daily Mail e a inguaiare un po’ di più il campione ...

