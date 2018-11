Roma | sconfitta indolore ma preoccupano le condizioni della squadra | domenica c’è l’Inter

Calcio - Champions League : Juve e Roma (quest’ultima nonostante la sconfitta con il Real) avanti agli ottavi di finale : Giornata di belle e brutte notizie per il Calcio italiano in Europa. La Roma perde in casa per 2-0 con il Real Madrid (segnano Bale e Lucas Vazquez) ma lo fa uscendo a testa alta dal match, visto che i giallorossi hanno disputato un ottimo primo tempo con diverse occasioni sciupate per poi accusare il colpo dei due gol dei Campioni d’Europa nel secondo. E la buona prestazione nonostante la sconfitta rimanda il possibile esonero di Di Francesco ...

Champions - Juve ok - Roma sconfitta : 22.54 Juventus agli ottavi di finale ma non ancora certa del primo posto nel girone per la vittoria del Manchester Un. sullo Yong Boys. Roma ko interno indolore col Real perché già agli ottavi, ma come seconda del girone G. Roma-Real Madrid 0-2 Giallorossi in palla solo nel 1° tempo. Nella ripresa Bale (47') e Vazquez (59') danno la vittoria ai 'blancos'. Juventus-Valencia 1-0 Szczesny salva la Juve al 45' su testa di Diakhaby,poi nella ...

Udinese-Roma 1-0 - quarta sconfitta per Di Francesco : quarta sconfitta per Di Francesco Udinese-Roma 1-0, primo risultato a sorpresa per il 13esimo turno di Serie A. I friulani di Davide Nicola – all’esordio sulla sua nuova panchina – infliggono a Di Francesco la quarta sconfitta dall’inizio del campionato. A fronte di cinque successi e quattro pareggi, l’inizio di campionato dei giallorossi si può definire altalenante, se non addirittura negativo. La partita si è ...

#CESENASTORIES - 20puntata. Una sconfitta che brucia. Il presidente : 'Siamo tutti italiani - ma solo noi Romagnoli' : Una brutta sconfitta. L'umore dei bianconeri riflette la sconfitta di Pineto . Una beffa per il Cesena che, pur senza i titolari Ricciardo, Zamagni, Zammarchi, Biondini e Tortori, non ha saputo ...

Juventus - è una sconfitta ‘pericolosa’ : lo United ‘frantuma’ tutte le certezze di Allegri! La Roma vince con il carattere e Di Francesco risponde alle critiche : Si è conclusa un’altra giornata incredibile valida per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Roma e Juventus, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese clamorose. Partiamo dalla Roma. E’ una vittoria di carattere quella della squadra di Di Francesco che ha risposto con una prova incoraggiante alle critiche ingiuste durante la settimana dopo il pareggio contro la Fiorentina, non ...

Rugby – Arca Gualerzi ko contro la capolista Romagna RFC : è la 3ª sconfitta consecutiva per i ragazzi di coach De Rossi : Ancora una sconfitta per l’Arca Gualerzi Amatori: i ragazzi di coach De Rossi si arrendono 34-13 alla capolista Romagna RFC Terza sconfitta consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori, sconfitto in casa dalla capolista Romagna RFC che continua così la sua corsa a punteggio pieno dopo 4 giornate. 34 a 13 il risultato finale con l’Arca Gualerzi che pur soffrendo in mischia e sui punti d’incontro è rimasta in partita fino all’inizio del ...

Milan - Romagnoli analizza la sconfitta a caldo : “Regalati tre punti agli avversari” : Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha analizzato la sconfitta contro il Betis ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo regalato il successo ai nostri avversari, non siamo riusciti a pressarli. Abbiamo giocato male, dovevamo fare molto di più“. Sul momento poco felice: “È un periodo che qualunque cosa facciamo va male. Dobbiamo lavorare e tirare fuori il meglio da noi stessi”. Sulla difesa a tre: “Non so se ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Supino : «D’ora in poi ogni pareggio sarà una mezza sconfitta» : Roma – Una scossa alla Roma VIII. Il portiere classe 1998 Clemente Supino incita se stesso e l’ambiente del club capitolino: «La classifica è corta e il nostro inizio zoppicante non ci vede comunque troppo lontani dalle prime posizioni. Il girone è molto più equilibrato rispetto alla passata stagione, non c’è una squadra che domina sulle altre in maniera evidente. Ma è chiaro che, d’ora in poi, ogni pareggio lo dobbiamo prendere come una ...

Roma - Pallotta : “Nessun confronto su Di Francesco dopo la sconfitta con la Spal” : “Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni articoli, dopo la partita di sabato non ho parlato dell’allenatore con Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni o Alex Zecca. I giornalisti che riportano queste conversazioni immaginarie stanno raccontando menzogne“. È la precisazione fornita via Twitter da James Pallotta, presidente della Roma, che smentisce dunque qualsiasi confronto sul futuro di Eusebio Di Francesco ...

Roma - sconfitta che non cambia il giudizio sui giallorossi : squadra giovane e di talento : La 9^ giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Roma e Spal, il turno si è aperto con il botto e con il successo esterno della squadra di Semplici. Un risultato che può essere considerato assolutamente a sorpresa, la Roma può contare su una squadra nettamente più forte sul campo ma la partita di oggi è stata negativa. Difficile da capire i motivi della debacle ma la sconfitta di oggi non cambia assolutamente il giudizio sulla ...

La Spal manda ko la Roma : prima sconfitta dei giallorossi all’Olimpico : Grande Spal, piccola Roma. Alla ripresa dopo la sosta, i giallorossi tornano in crisi. Le tre vittorie consecutive avevano dato

