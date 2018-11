Roma Musei in Musica | 1° dicembre Tutto in una notte

Una notte di note - tra arte e poesia - nei musei di Roma : ... o gratis per i possessori della MIC nei musei Civici, si potranno visitare i musei Civici straordinariamente aperti di sera, usufruendo di un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal ...

I nuovi appuntamenti nei Musei di Roma Capitale : Ancora per bambini gli appuntamenti al Museo di Zoologia: sabato 10 novembre con la scienza divertente di Esperimenti e pozioni, alle 15.30 per i piccoli dai 5 ai 7 anni e alle 16.00 per la fascia ...

Rugby – I musei statali di Firenze - Padova e Roma in campo con gli azzurri : IV tempo Rugby e cultura Cattolica Test Match: i musei statali in campo con gli azzurri Torna il grande Rugby in Italia e torna una grande opportunità per gli spettatori dell’ItalRugby. Grazie all’atto d’intesa stipulato tra la Federazione Italiana Rugby e il MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), in occasione dei Cattolica Test Match di novembre, sarà possibile per i possessori dei ...

Roma. Selezione di proposte per Musei in Musica 2018 : È disponibile l’avviso pubblico “Musei in Musica 2018”, emanato da Zètema Progetto Cultura, finalizzato alla Selezione di progetti di Musica

“I nuovi artisti nei musei” alla Galleria Nazionale d’Arte di Roma nuovi talenti creativi in mostra : Inaugura la mostra "I nuovi artisti nei musei" frutto del progetto Giovani creativi ospite della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal 16 ottobre all'11 novembre. Il progetto mira a mostrare e valorizzare i giovani talenti creativi, con l’obiettivo di esaltare e diffondere l’innovazione e la qualità italiana nel mondo.Continua a leggere