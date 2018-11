Roma Il 2 dicembre torna la domenica ecologica

Roma Musei in Musica - 1° dicembre. Tutto in una notte : Sabato 1° dicembre è la notte Romana dei Musei in Musica, decima edizione. Un euro per visitare i Musei Civici

Roma : da 8 a 11 dicembre arriva festival Her a San Lorenzo : Roma – Un festival di quartiere dedicato all’arte, ai dati e alla cultura dei dati. Si chiama HER: She Loves S. Lorenzo Winter 2018 Edition e animera’ il quartiere della capitale dall’8 all’11 dicembre 2018, con l’obiettivo di favorire un’esplorazione collettiva delle potenzialita’ dei dati che ogni giorno produciamo, trasformandoli in un bene comune al servizio di tutti. Prodotto della riflessione ...

Roma - il vicesindaco Bergamo : 'Il 6 dicembre giornata dedicata alla memoria dfi Bertolucci' : Roma si prepara a ricordare il regista Bernardo Bertolucci con una giornata intera a lui dedicata: 'Stiamo lavorando per organizzare per il 6 dicembre al teatro Argentina, confermeremo nei prossimi ...

Oroscopo del mese di dicembre : Romanticismo e creatività per Pesci e Acquario : dicembre sta per arrivare e l'aria natalizia è sempre più vicina. Il mese di Novembre ha riservato delle sorprese molto interessanti per i segni, ora ci apprestiamo ad affrontare l'avvicinamento al Natale e le giornate potrebbero farsi più spensierate. Il lavoro sicuramente avrà dei risvolti positivi per alcuni segni, mentre altri si dovranno augurare semplicemente che il 2019 porti più fortuna dal punto di vista lavorativo. Per ciò che riguarda ...

Trenitalia - dal 9 dicembre il nuovo Frecciargento non stop del "we" Roma-Bari-Roma : Il Frecciargento del week end non stop Bari-Roma-Bari inserito nei sistemi di consultazione e nei canali di vendita di Trenitalia. Da oggi, domenica 25 novembre, i "titoli di viaggio" sono ...

Premio FiuggiStoria 2018 : i finalisti della IX edizione. La premiazione a Roma - il 4 dicembre : Roma – Il Comitato dei Lettori della Fondazione Levi Pelloni, riunitisi in Via Vittoria a Roma con il Presidente Pino Pelloni e la

Frongia : entro dicembre-gennaio novità su nuovo stadio della Roma : Roma – Incontri che vanno avanti, novita’ previste tra dicembre e gennaio: va avanti la macchina del nuovo stadio della Roma. A spiegarlo, intervenuto ai microfoni di Retesport, l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, che ha fatto il punto sugli impianti della Capitale e sul nuovo stadio della Roma”. “Per quanto riguarda l’impianto di Tor di Valle ha spiegato: “Tra domani e dopodomani ...

'Roma' sbarca su Netflix : il 14 dicembre il nuovo lavoro di Alfonso Cuaròn Il trailer : Arriverà su Netflix il 14 dicembre ROMA, il progetto ad oggi più personale del regista e sceneggiatore premio Oscar® Alfonso Cuarón , Gravity, I Figli degli uomini, Y Tu Mama Tambien, . ROMA segue ...

A Roma il 2 dicembre la giornata dedicata ai whisky torbati : Roma, 5 nov., askanews, - Si tiene a Roma, domenica 2 dicembre 2018, al Chorus Cafè di via della Conciliazione la terza edizione di 'A Tutta Torba!', evento dedicato interamente ai whisky torbati, con ...

L'annuncio di Salvini : l'8 dicembre la Lega in piazza a Roma : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Lega in piazza a Roma l'8 dicembre No all'Ue - asse con Trump-Putin : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro" Segui su affaritaliani.it

Lega in piazza a Roma l'8 dicembre Duri con l'Ue - asse con Trump-Putin : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro" Segui su affaritaliani.it

Mario Biondi - al via il tour con Quintorigo. A Roma sarà all'Auditorium il 27 dicembre : 'E sperimentazione sia! Ho pensato ad un connubio tra il moderno progressive dei Quintorigo, la maestria Jazz-Fusion di Federico Malaman, la grande conoscenza dei sound elettronici e l'esperienza ...

Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto fino a dicembre : Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto, la mostra che si propone come una rilettura ideale della cultura artistica della