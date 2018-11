Roma | dopo lo sgombero del centro d' accoglienza per i migranti Baobab la situazione è

Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League - giallorossi avanti dopo il ko del CSKA Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...

Champions League - la situazione del girone della Roma dopo la 5ª giornata : risultati e classifica : Il CSKA Mosca perde in casa contro il Viktoria Plzen nella 5ª giornata del Gruppo G di Champions League: Roma e Real Madrid già qualificate, si giocano il primo posto nel girone Martedì di grande calcio il giro per l’Europa con l’adrenalina e le emozioni che solo le gare di Champions League riescono a regalare. In attesa del big match dell’Olimpico, nel quale la Roma aspetta il Real Madrid, il CSKA Mosca decide di fare un regalo di Natale ...

Serie A - solo multe per Juventus - Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli : Nessuna squalifica, solo multe per Juventus, Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli inneggiati dalle tifoSerie nell'ultima giornata di campionato. L'articolo Serie A, solo multe per Juventus, Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili formazioni/ Roma Real Madrid : quote - Dzeko va ko - altra tegola dopo Pellegrini! - Champions League - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Roma Real Madrid: quote e ultime novità live sugli schieramenti: si infortunia anche Edin Dzeko dopo il ko di Pellegrini. Olsen torna?

Roma - il giallo della sexy marescialla dei carabinieri : trasferita dopo le foto hot : Un nuovo caso Diletta Leotta. Stavolta in divisa. Una marescialla in forze a Roma è stata trasferita da quattro giorni. Un caso come tanti, se non fosse che la ragazza fosse bellissima e al...

Roma - rapporto sul bus dopo una serata passata nei locali : denunciati 17enne e 28enne : Due giovani non hanno resistito alla tentazione, decidendo di consumare un rapporto intimo su un bus della linea 280. E' accaduto ieri mattina, domenica 25 novembre a Roma, su un autobus del servizio urbano della linea 280. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale la coppia, lui 17 anni e lei 28 anni, dopo una serata passata a bere e divertirsi nei locali della movida Romana, ha deciso di lasciarsi andare sotto gli occhi di ...

Roma - i numeri della crisi : meglio prima della sosta e dopo le gare di Champions : I tifosi giallorossi se lo stanno domandando già da po' di tempo: "Dov'è finita la Roma?". Quella del 3-0 al Barcellona, della semifinale di Champions in cui ha mostrato l'orgoglio e del terzo posto ...

Bernardo Bertolucci è morto : aveva 77 anni/ Ultime notizie - il regista si è spento a Roma dopo lunga malattia - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci è morto: il genio del cinema italiano si è spento a Roma a 77 anni dopo una lunga malattia. Ultimo tango a Parigi tra i suoi capolavori.

Chi è la ragazza del dopo Pelligrini. Margherita Panziera : “Io - ultima Romantica - mi tuffo in un nuoto formato Disney. Lieto fine garantito” : Bionda, veneta, oro nei 200 metri agli ultimi Europei di nuoto. E non è Federica Pellegrini. Lei si chiama Margherita Panziera, altro stile, dorso e altro approccio: un romanticismo difeso con determinazione....

«Aurora Ramazzotti - sei incinta?» La domanda dei fan dopo la Romantica dedica a Goffredo : Aurora Ramazzotti incinta? Su Instagram sarebbe spuntato un indizio e tra i fan della figlia di Eros e Michelle Hunziker avrebbe iniziato a serpeggiare il dubbio. Tanto che alcuni follower di Aurora le avrebbero rivolto la domanda direttamente sul social. Tutto è nato da una dolce dedica che la giovane conduttrice ha rivolto al fidanzato Goffredo: «Sei tu il mio primo giorno di una vita nuova». La frase sibillina ha scatenato il gossip, anche ...

Roma - tragica fine per una quattordicenne dopo essere precipitata dal sesto piano : La tragedia si è consumata in località Ostiense (Roma) in Via Villa di Lucina. La giovane ragazza, dalle prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, pare sia precipitata dal sesto piano del suo appartamento mentre i genitori dormivano profondamente. Gli investigatori non escludono nessuna pista, tra queste persino il suicidio. Ritrovato il corpo senza vita di una quattordicenne, la causa: precipita dal sesto piano del suo appartamento La giovane ...

