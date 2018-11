Roma-Bruxelles | trattativa ferma | lo stop dopo aver capito che alla Ue lo 0 | 2 non basta

Piazza Affari carica per un rally - asse Roma-Bruxelles decisivo : #Salvini su #Quota100 : "Se 400 mila italiani andranno in pensione anticipata si libereranno 400 mila posti di lavoro per i giovani e se la gente lavora, la gente compra e l'economia riprende" @...

Bruxelles vuole le carte : se il governo di Roma vuole evitare la procedura - presenti una revisione del documento bocciato : Ora che il governo di Roma dice di voler rivedere al ribasso il deficit al 2,4 per cento contenuto nel documento programmatico di bilancio bocciato dalla Commissione europea, a Bruxelles aspettano le 'carte'. Se il governo gialloverde fa sul serio, se vuole fermare la procedura di infrazione 'apparecchiata' contro l'Italia, dovrà presentare una revisione del documento bocciato. "Il dialogo continua a tutti i livelli", fanno sapere ...

Roma-Bruxelles - il dialogo resta aperto. Juncker : 'non siamo in guerra' : Il premier Conte spiega che ci saranno ancora scambi con i leader europei e ribadisce che il governo sta rivoluzionando il paese e continuerà a farlo. Segnali di distensione anche dal presidente della ...

Roma-Bruxelles - ultima chance. Conte cerca compromesso. Di Maio apre a modifiche : Il premier a cena stasera con Juncker e annuncia negoziato ad oltranza con la Commissione. Intanto i vicepremier dichiarano che si va avanti uniti: nessun rimpasto -

Ue boccia manovra - è ufficiale : tra Roma e Bruxelles si apre una crisi senza precedenti : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati di parola e probabilmente continueranno ad esserlo. Non si sono fermati dinnanzi al veto dell'europa sulla manovra finanziaria, hanno ricevuto un primo avvertimento, non lo hanno ascoltato e adesso hanno ricevuto la conferma ufficiale che a Bruxelles non approveranno le strategie economiche dell'Italia. Il documento programmatico del bilancio del governo italiano è stato rigettato dalla Commissione ...

Nuovo duello fra Roma e Bruxelles : Italia pronta al no sull'Eurobudget : All'Eurogruppo oggi sarà esaminata la proposta di riforma franco-tedesca, che escluderebbe i fondi ai governi che non rispettano le regole Ue. Mercoledì il verdetto di Bruxelles sulla manovra -

Roma sfida Bruxelles : ... il governo ha deciso: la manovra non cambia e nessuna modifica verrà apportata per placare le preoccupazioni europee sull'economia italiana. "La manovra non cambia né nei saldi né nella previsione ...

Roma e Bruxelles giocano a poker sui conti pubblici. Ma bluffano entrambe : A dispetto di quanto si possa pensare, la Commissione europea e l'Italia si fronteggiano sui conti pubblici come se fossero due tigri, ma di cartapesta. Ruggiscono l'una contro l'altra per pochi miliardi di scostamento nella manovra, a suon di procedure d'infrazione, multe e 'me ne frego', ma in fondo non stanno affrontando i veri problemi che rischiano davvero di far implodere l'Europa e di bloccare in recessione il Belpaese.Prendiamo la ...

Bruno Vespa : 'Nel duello Roma-Bruxelles speriamo che oltre gli schiaffi ci siano le trattative' : 'Ciascuno può immaginare quel che vuole. Sulla prescrizione la Verità del ministro Bonafede è diversa da quella del ministro Bongiorno. , entrerà in vigore anche senza riforma del processo penale o no?...

L'Ue "corregge" i conti italiani. Scontro Roma-Bruxelles : ...5% come previsto dal governo ma si fermera' all'1,2% nel 2019, e all'1,3% nel 2020 contro la stima del 1,6% indicata dal governo nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per ...

Roma all'attacco di Bruxelles : ... con l' Italia fanalino di coda in Europa per la crescita stando alle previsioni economiche d'autunno della Commissione Ue, interviene il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ' Le previsioni della ...

Le tappe della manovra tra Roma e Bruxelles e il rischio infrazione : Dovrebbero essere auditi, oltre al ministro dell'Economia Giovanni Tria, anche la Banca d'Italia, la Corte dei Conti, l'Istat, l'Upb, le parti sociali e gli enti locali. Martedì 13: arriva la ...