Roma | auto contro bus | morto 81enne a piazzale Radio

Roma : rimossi 150 tra autoveicoli e autocarri bruciati a Castel Romano : Roma – Avviate questa mattina le operazioni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per la rimozione di 150 tra autoveicoli e autocarri incendiati, abbandonati in una vallata prospiciente e all’interno del campo nomadi di Castel Romano. Gli agenti del Gruppo Eur, in collaborazione con la ditta di rimozione corrispondente al Lotto assegnato al municipio di zona, sono intervenuti per la bonifica dell’area dalle carcasse ...

Maltempo : vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra l’allacciamento con la A91 Roma-Fiumicino e la statale 698 del Porto di Civitavecchia“. L'articolo Maltempo: vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Brindisi - imbocca la statale contRomano a 82 anni : si schianta contro l’auto di un coetaneo : L'anziano automobilista non si sarebbe accorto di essere entrato contromano sulla statale all’altezza di uno svincolo ed è stato inevitabile l'impatto avvenuto poco dopo con un'altra vettura guidata da un altro 82enne. Entrambi sono rimasti incastrati tra le lamiere e liberati dai pompieri prima di essere trasportati in ospedale.Continua a leggere

Roma - strade allagate : auto costrette a guadare le pozzanghere : Roma si allaga ancora dopo le forti piogge di oggi. Enormi pozzanghere in strada costringono gli automobilisti a guadarle. Disagi alla circolazione stradale.

Moviola Serie A : Juve-Spal - autogol da annullare. Roma - era rigore su Pellegrini : LA PENNA, JUVENTUS-SPAL Ancora una buona partita per Federico La Penna: non difficilissima, ma è stato accettato da tutti, ha sempre tenuto alta la concentrazione, ha usato anche il brutto muso quando ...

Alessandro Gassman contro gli automobilisti Romani : "Manica di incivili" : Alessandro Gassman sbotta di nuovo contro la maleducazione dei romani. Se nel 2015 aveva twittato invitando i suoi concittadini a rimboccarsi le maniche per il decoro, oggi se la prende con chi ...

Bari - arbitro di 24 anni morto schiantandosi con la moto contro un’auto che procedeva contRomano : Antonello Giordano, arbitro di calcio professionista di 24 anni e appassionato motociclista, ha perso la vita nell'impatto della sua moto che si è scontrata frontalmente con una Ford alla cui guida c'era una donna, tratta in arresto per omicidio stradale.Continua a leggere

Maltempo : vento forte autostrada A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A24 Roma-Teramo tra il bivio per il Grande Raccordo Anulare e Castel Madama” e raccomanda di “prestare attenzione.” L'articolo Maltempo: vento forte autostrada A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.

Eternal city motorcycle custom show - auto e moto in mostra a Roma - : auto, moto, test rider e stunt show Insomma tutto ciò che fa tendenza nel mondo del custom a 2 e a 4 ruote ha fatto bella mostra di sé negli spazi dell'ex Dogana di Roma, il 17 e il 18 novembre 2018, per l'Eternal city motorcycle custom show, mostra-spettacolo giunta alla ...

Preso "Vasil il terribile" - il bulgaro autore di furti e molestie nei quartieri di Roma : L'incubo dei residenti nei quartieri Romani dell'Aventino e di Testaccio è finalmente finito: i carabinieri capitolini, infatti, hanno arrestato "Vasil il terribile", un cittadino bulgaro di 27 anni, senza fissa dimora, autore di furti e molestie verso i passanti, specialmente i più giovani. A scrivere la parola fine alle sue gesta ci hanno pensato i carabinieri della Stazione Roma Aventino: i miliari, dopo aver raccolto numerosi elementi a suo ...

Roma - l’autobiografia di Totti presto un film? : AUTOBIOGRAFIA Totti– Con la sua nuova autobiografia, scritta in collaborazione con Paolo Condò, Francesco Totti ha svelato la sua vita, la sua essenza, la sua anima giallossa. “Un Capitano”, uscita poco più di un mese fa dopo una presentazione show al Colosseo, ha riscontrato un grande successo di lettori, curiosi di conoscere ancor più nel […] L'articolo Roma, l’autobiografia di Totti presto un film? proviene da ...

Roma - Totti va in gol anche davanti alla cinepresa : l'autobiografia può diventare un film : Il casting, forse, si aprirà a breve, ma il lavoro apparentemente sembra titanico. Dopo le eccellenti identificazioni - in alcuni casi storiche - come quelle tra Robert De Niro e Jack La Motta, Chris ...

Romano Fenati choc : il pilota di Moto3 sfreccia in autostrada e insulta gli agenti - denunciato : Romano Fenati choc. Strepiti e ingiurie contro gli agenti della polizia Stradale di Porto San Giorgio nelle Marche che lo avevano fatto accostare in autostrada dopo averlo sorpreso a sfrecciare...

Roma - domenica ecologica : stop ad auto e moto in città [GALLERY] : 1/33 Andrea Panegrossi/LaPresse ...