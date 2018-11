ilfattoquotidiano

: Termovalorizzatore danese, s’inaugura a fine mese a Copenhagen, brucia i rifiuti (quelli che Di Maio preferisce des… - AnnalisaChirico : Termovalorizzatore danese, s’inaugura a fine mese a Copenhagen, brucia i rifiuti (quelli che Di Maio preferisce des… - AlfonsoBonafede : Firmato il “Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti”. Il Governo del cambiamento dichiara guerra ai ro… - fattoquotidiano : Roghi di rifiuti in Lombardia, l’antimafia: “Possibile patto ‘ndrangheta-camorra” -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) In almeno uno degli oltre ventidiregistrati indall’inizio dell’anno si intravede unfra ‘ndrangheta e camorra. Lo ha affermato Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano, intervenuta a un’iniziativa all’Università Bocconi organizzata da Bocconi Students Against Organized Crime. “Abbiamo sentore che in un caso possa esserci una ‘Santa alleanza’ tra esponenti del crimine organizzato calabrese ed esponenti del crimine organizzato campano”, ha spiegato Dolci. “Parte di questiproviene sicuramente dalla Campania”. La Dda di Milano sta indagando sui numerosi episodi di depositi andati a fuoco negli ultimi mesi: “Non possiamo dare un’unica chiave di lettura”, ha precisato, dato che le indagini sono in corso, “ma è possibile ...