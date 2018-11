Roberto Luca a Bruxelles per parlare di Fondi comunitari

Lucarelli esonerato - Breda vicino alla firma. Aldo e Roberto Spinelli dimissionari : 'Così non possiamo andare avanti' : Un cda fiume, iniziato alle 12 e finito intorno alle 17.30. Questa, per il Livorno calcio, è stata una delle giornate più dolorose e complicate. La

Roberto Saviano : "L'arresto di Domenico Lucano è il primo atto verso lo stato autoritario" : "Questo governo, attraverso questa inchiesta giudiziaria, da cui Mimmo saprà difendersi in ogni sua parte, compie il primo atto verso la trasformazione definitiva dell'Italia da democrazia a stato autoritario. Con il placet di tutte le forze politiche". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, in merito all'arresto del sindaco di Riace Domenico Lucano.Lo scrittore sottolinea che "nelle azioni di Mimmo Lucano non c'è mai ...