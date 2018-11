Robert Kirkman lavora a 5 Years | progetto pre-apocalittico su più nazioni Italia

Da TWD a pre Apocalisse con 5 Year - l’ultima idea di Robert Kirkman : TWD non era abbastanza. Robert Kirkman rilancia con 5 Year e ci parla ancora di Apocalisse . Questa volta la serie Tv che vedrà la collaborazione di Skybound e eOne ruoterà attorno agli ultimi cinque anni sulla Terra, prima che una meteora colpisca il pianeta. Il papà di TWD punta quindi su un contesto popolare e che darà l’opportunità di scendere in campo con diversi autori. “Un’ idea innovativa”, ha dichiarato in ...

L’addio di Rick Grimes a The Walking Dead si trasferirà anche nei fumetti? Robert Kirkman sa tutto sulla sua morte : Quando fumetti e serie tv sono così legate come in questo caso, è facile pensare che l'addio di Rick Grimes a The Walking Dead possa tradursi poi anche su carta e non solo. I dubbi dei fan rimangono soprattutto per via di quello che succederà adesso nella serie a partire proprio da questa domenica 7 ottobre (negli Usa) e dall'8 ottobre in Italia. La serie prenderà il via all'ombra di questa annunciata uscita di scena ma Robert Kirkman, papà ...