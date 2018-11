ilfattoquotidiano

: In occasione della Giornata Mondiale della #Televisione che si celebra il #21novembre, su @RaiStoria vi proponiamo… - RaiCultura : In occasione della Giornata Mondiale della #Televisione che si celebra il #21novembre, su @RaiStoria vi proponiamo… - TutteLeNotizie : Rivoluzione digitale, per non diventare merci dobbiamo promuovere una tecnologia etica - Merate5Stelle : “La rivoluzione digitale” di Paolo Cellini -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) di Luisa Cozzi *Lacrea nuovi casi d’uso, nuove opportunità, ma anche pericoli reali o potenziali e solleva interrogativi complessi sul suo impatto sociale: lavoro, privacy, sicurezza, inclusione, equità. Un processo innovativo senza, o semplicemente un comportamento che non tenga conto della variabili intangibili, sta mostrando di non essere in grado di soddisfare quel ruolo sociale che in una visione moderna gli compete. Tutto questo in attesa di una legislazione che ancora arranca, intenta a inseguire invece di prevenire.Morale,, responsabilità e dirittoMa cerchiamo di spiegare meglio un concetto che collegato alle responsabilità aziendali altamente tecnologiche e innovative non è di così facile comprensione. Innanzitutto cosa significa ai nostri giorni essere un’azienda che si occupi di innovazione tecnologica in modo etico? Come si possono coniugare ...