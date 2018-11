Rivian R1S - La Suv elettrica avrà 660 km d' autonomia

quattroruote

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Dopo aver svelato in anteprima mondiale il suo primo modello, il pick-up R1T, per laè già tempo per una nuova première. La startup americana, infatti, esporrà al Salone di Los Angeles anche una Suv, la R1S, anch'essae con sistemi di guida autonoma di Livello 3. Il debutto della nuova sport utility a sette posti è fissato per il 2020, con prezzi che partiranno da 65.000 dollari (57.616 euro), calcolati tenendo conto degli attuali contributi federali previsti negli Stati Uniti per le auto elettriche: è già possibile prenotare un esemplare versando una caparra, totalmente rimborsabile, di 1.000 dollari.Tre batterie e fino a sette posti. La base meccanica della R1S sarà la stessa della R1T: tutte le versioni disporranno di quattro motori elettrici indipendenti da 200 CV ma la potenza a disposizione varierà a seconda della batteria. I clienti potranno optare ...