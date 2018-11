Rifiuti | in Campania la Tari più cara | 442 euro a famiglia contro i 302 di media

Rifiuti - assessore Campania : 'No emergenze - Salvini male informato' : Sui Rifiuti in Campania si è fatto "un baccano non giustificato dalla realtà dei fatti. Non c'è alcuna emergenza e non servono nuovi termovalorizzatori". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente della ...

Costa e i Rifiuti : 'Non c'è emergenza in Campania - qualcuno la auspica?' : ... ma anche con altri atti come per esempio quello che ho previsto nel dl semplificazione, che è l'end of waste, la fine dei rifiuti,, attivando in modo concreto e normativo l'economia circolare'.

Rifiuti in Campania - una soluzione attesa da 24 anni : Rifiuti in Campania, una soluzione attesa da 24 anni La lunga e complicata vicenda parte nel 1994 quando la discarica di Pianura è al collasso. Nel 1997 il piano del governatore Rastrelli che combina raccolta differenziata e termovalorizzatori, senza però risolvere il problema. E poi la questione Terra dei ...

Rifiuti - Verdi : 'No a inceneritori in Campania ma sì ai siti di compostaggio' : 'All'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale prevista per il 28 novembre si discuterà la mozione firmata dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli sulle ...

Rifiuti in Campania - una soluzione attesa da 24 anni - : La lunga e complicata vicenda parte nel 1994 quando la discarica di Pianura è al collasso. Nel 1997 il piano del governatore Rastrelli che combina raccolta differenziata e termovalorizzatori, senza ...

Dai roghi alle infiltrazioni mafiose : il dossier Rifiuti in Campania - : La regione rischia presto una vera emergenza: negli ultimi cinque mesi si sono verificati otto incendi e per le strade o nelle piazzole ci sono 5 milioni di tonnellate di immondizia da rimuovere. In ...

Emergenza Rifiuti in Campania : un altro Bertolaso per risolvere? : Se l'Emergenza rifiuti in Campania, tornata oggi di attualità con gli insulti tra Di Maio e Salvini, è stata archiviata per quasi dieci anni va detto grazie ad una persona: Guido Bertolaso.Il rischio che tornino, infatti, i sacchetti di rifiuti fino ai primi piani delle case deriva dal fatto che il termovalorizzatore di Acerra, l'unico della Regione, a febbraio dovrà chiudere per un periodo, non si sa quanto lungo, di ...

Rifiuti Campania - la battaglia continua. Conte domani a Caserta : Oggi nessuno vuole tornare a parlare di emergenza Rifiuti, c'è solo un'emergenza roghi, sostiene ministro dell'ambiente Sergio Costa; ma problema spazzatura in Campania è ben lontano da una soluzione ...

Emergenza Rifiuti in Campania - lettera di Caldoro : 'Caro Salvini - ecco la verità' : 'Caro Matteo Salvini, giustamente ti domandi come mai, negli ultimi dieci anni, non sono stati costruiti i nuovi termovalorizzazione in Campania, impianti previsti nella programmazione nazionale e ...

Emergenza Rifiuti in Campania - impianti promessi e svaniti : venti anni di sconfitte : Nella tombola dei rifiuti campani da ventiquattro anni si gioca con numeri truccati. A vincere nel frattempo sono sempre i clan. È il 1994 quando il governo Ciampi, dichiarato lo stato...

Rifiuti Campania - Matteo Salvini : 'Servono termovalorizzatori' - ma il M5S non ci sta : Nel corso delle ultime ore, a riempire le pagine di cronaca dei principali quotidiani e siti d'informazione è soprattutto la querelle mediatica che vede gli alleati di Governo, Lega e M5S, scontrarsi circa la delicata questione dei Rifiuti in Campania, del business illegale e della mancanza di strutture impiantistiche idonee a gestire tale emergenza. Il Vicepremier Luigi Di Maio si è detto dispiaciuto per lo "scontro" consumatosi tra il ...

Inceneritori di Rifiuti in Campania - nuovo scontro Salvini-Di Maio | : Si inasprisce la tensione sulla questione termovalorizzatori tra gli alleati di governo. Di Maio insiste: "Inceneritori non nel Contratto", ma il leader del Carroccio prova ad appianare le tensioni: "...

Emergenza Rifiuti in Campania - altolà di Di Maio : «Gli inceneritori non sono nel contratto» : 'Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi inceneritori in Europa', aggiunge Di Maio a margine di Vivite, il Festival del vino ...

Rifiuti incendiati in Campania. Inceneritori - Salvini : "Li faremo - senza ceppa" : Torre del Greco, Napoli,, 17 novembre 2018 - Cresce, pari alla polemica nel governo, l'emergenza Rifiuti in Campania. Cumuli di Rifiuti non raccolti indendiati da cittadini esasperati e roghi notturni ...