Ride 3 | Milestone annuncia il lancio del terzo capitolo della serie racing

eurogamer

: Milestone annuncia il lancio di RIDE 3 - 'Collect. Customize. Race.' - - GameXperienceIT : Milestone annuncia il lancio di RIDE 3 - 'Collect. Customize. Race.' - - Eurogamer_it : Il lancio di #Ride3 è alle porte. Scopriamo il nuovo racing di #Milestone -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)è orgogliosa dire ildi3, l'ultimodi uno dei suoi franchise più conosciuti, unamolto interessante per tutti i fan delle due ruote che con il passaggio ad Unreal Engine 4 punta a segnare importanti passi avanti sia in termini di estetica che di esperienza di gioco. Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale.La modalità carriera è stata completamente rinnovata e permetterà ai giocatori di progredire con maggiore libertà, scegliendo la tipologia di moto che preferiscono. Un numero incredibile di modelli da collezionare e personalizzare sia nell'estetica che nelle performance, per sfrecciare sulle piste più iconiche di tutto il mondo con uno stile inconfondibile.3, presentato alla stampa internazionale all'interno del suggestivo Museo Ducati a Borgo Panigale, sarà disponibile a partire dal 30 novembre per PlayStation 4, Xbox One e ...