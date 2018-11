Renzi | La sinistra dovrebbe scusarsi con Berlusconi

Renzi ha detto che la sinistra deve chiedere scusa a Berlusconi : "La sinistra italiana che ora sta zitta su Salvini dovrebbe chiedere scusa a Berlusconi". Lo dice Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. "La dico grossa: dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi che faceva le norme ad personam più assurde, ha fatto votare la nipote di Mubarak e via dicendo, non ha mai fatto quello che ha fatto Salvini in questa settimana e ci metto dentro sigarette elettroniche, voto ...

Pd - Minniti : “Ecco la mia idea di sinistra”. E all’incontro tutti i big Renziani - D’Alema - Gianni Letta - Pignatone e Gabrielli : “Io non voglio sottrarmi al confronto. So che il tempo si sta consumando e nel momento in cui la data dell’assemblea congressuale fissata per il 17 novembre si avvicina, ogni giorno che passa diminuisce i tempi a disposizione. Io non sto facendo il prezioso”. Marco Minniti non ha detto né sì né no sulla sua eventuale candidatura alla segreteria del Partito democratico. Quel che è certo è che alla presentazione del proprio libro, ...

Chiambretti : «Passai a Mediaset e la sinistra mi criticò. Oggi è la sinistra che vorrebbe essere a Mediaset - Renzi compreso» : 'Quando passai a Mediaset la sinistra mi criticò molto. Oggi è proprio la sinistra che vorrebbe essere a Mediaset, Renzi compreso'. Lo rivela Piero Chiambretti in un'intervista esclusiva a Chi , in ...

LEOPOLDA 9 - Renzi INGRESSO DA STAR/ Video streaming - Bonolis a sorpresa : "Ti ho portato un poncho di sinistra"

Crozza-Renzi svela sua vera vocazione : “In me arde il fuoco dello spettacolo - lo stesso che ha ridotto in cenere la sinistra” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – ritorna nei panni di Matteo Renzi, che in un camerino, pronto ad andare in scena, rivela la sua vera natura di uomo di spettacolo e l’amore per il palcoscenico: “All’epoca non l’avevo ancora capito ma io non volevo andare da Floris, da Vespa, dalla Gruber. Io volevo essere Vespa, Floris e la Gruber. Ormai ...

[L'analisi] Il Pd vuole una "piazza grande" per la sinistra. Zingaretti in campo - Minniti quasi - Renzi lavora ai comitati civici : Giovani, cultura, lavoro, economia i quattro temi chiave. Alcuni candidati al Congresso dem hanno già annunciato la loro presenza: Matteo Richetti e Francesco Boccia. Il segretario dem Maurizio ...

VISTI DA SINISTRA/ La Piazza di Zingaretti - oltre l'illusione-Renzi e i lunghi coltelli : Si è aperta a Roma "Piazza Grande", l'evento che lancia la corsa di Zingaretti alla segreteria del Pd. Il presidente del Lazio deve misurarsi con una feroce battaglia interna.

Gozi (Pd) vs Geloni (LeU) : ‘Macron esempio’. ‘Tu e Renzi fate come lui : fondate partito al centro. Basta dividere la sinistra’ : Diverse visioni politiche sulle future elezioni in Europa, per il centrosinistra e la sinistra, tra Chiara Geloni, giornalista e attivista di Liberi e Uguali, e l’esponente del partito democratico, Sandro Gozi. A Otto e mezzo, su La7, Gozi ha spiegato le ragioni secondo le quali i partiti progressisti, da Tsipras a Macron, dovrebbero allearsi: “Il presidente francese è un nostro punto di riferimento” ha detto. Contraria Geloni, ...