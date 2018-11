Renzi | “Dopo le leggi ad personam di Salvini dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi”

fanpage

: La rabbia di Di Maio con il padre: «Mi hai mentito, ora come faccio?» (ancora i padri dopo Renzi, Boschi, barbarie… - Daniele_Manca : La rabbia di Di Maio con il padre: «Mi hai mentito, ora come faccio?» (ancora i padri dopo Renzi, Boschi, barbarie… - mante : Solidarietà a Matteo Renzi i cui ex ministri, da lui tenuti (quasi) in palmo di mano, prima durante e dopo il disas… - fattoquotidiano : Pd, la spietata analisi di Cacciari: “Europee? Il disastro è inevitabile. Dopo Renzi se ne andrà dal partito” -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Per il senatore del Pd, Matteo, "la sinistra italiana che ora sta zitta sudovrebbeper par condicio a Silvio Berlusconi. Rispetto alle norme addi, Berlusconi era un pischello", afferma in una diretta Facebook, aggiungendo: "Berlusconi che faceva le norme adpiù incredibili non è mai arrivato a tanto, a quello che ha fattoin questa settimana".