Renzi | ' Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi | pischello rispetto a Salvini' VIDEO

Blastingnews

: Renzi: “Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi, la sinistra lo deve fare. In confronto a Salvini, B. era un pischello” - fattoquotidiano : Renzi: “Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi, la sinistra lo deve fare. In confronto a Salvini, B. era un pischello” - Rooscolt : RT @enzoben43: Ho riflettuto a lungo e sono pervenuto alla conclusione che, in attesa di un’iniziativa di Renzi,che non sembra imminente, d… - speranza58 : RT @crislomb: Il Nazzareno formato “pischello”. -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Matteoritiene che la sinistra debba" a. Non si tratta di una mano tesa dal Pd a Forza Italia o qualcosa che, in qualche modo, possa riportare ai tempi in cui, dopo il patto del Nazareno, i due partiti fortemente eterogenei governavano insieme. L'intento è quello di far passare in cattiva luce le gesta di Matteo, leader di una Lega che viaggia a velocità supersonica nei sondaggi elettorali. Il senatore del Pd, infatti, attraverso una diretta Facebook ha inteso manifestare tutto il proprio dissenso nei confronti di come sta operando il leader del Viminale.elenca ciò cheha fatto nel corso della settimana Matteosceglie ancora una volta la propria pagina Facebook per diffondere il proprio punto di vista su quanto accade sulla scena politica. Uno strumento per instaurare un filo diretto con i propri followers e che gli ...