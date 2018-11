Renzi | “Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi | la sinistra lo deve fare In confronto a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) “Dobbiamoa Silvio. La, che in questi giorni sta in silenzio sui provvedimenti voluti da Salvini, lo, in confronti al leader della Lega, era un pischello“. A dirlo, in diretta Facebook, è il senatore del Pd, Matteo. Secondo l’ex presidente del Consiglio, “faceva leggi ad personam ma non è mai arrivato a quanto fatto da Salvini questa settimana”. Il riferimento, tra le altre cose, è l’emendamento sul peculato che salverebbe diversi esponenti politici della Lega.L'articolo: “Dobbiamo, lalo. Ina Salvini, B. era un pischello” proviene da Il Fatto Quotidiano.