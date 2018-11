Reddito di cittadinanza | Durigon | “Le tessere di cui parlava Di Maio? Saranno la

Manovra - Durigon (Lega) : “Reddito cittadinanza e quota 100 restano sicuramente. Art.18? Non è nel contratto di governo” : “quota 100 e reddito di cittadinanza? Queste misure ci sono, permangono, hanno le coperture, probabilmente abbiamo delle risorse in più che ci ha richiesto l’Europa sui famosi investimenti. Non c’è mai stato alcun dubbio da parte nostra”. Sono le parole di Claudio Durigon, deputato della Lega e sottosegretario del Lavoro, intervistato nella trasmissione radiofonica “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano ...

Di Maio : 'Reddito cittadinanza non può aspettare. Non c'è più tempo' : Dal reddito di cittadinanza il dibattito passa poi ad altri temi che hanno occupato l'agenda politica degli ultimi giorni tra cui il caso sollevata da Le iene sul padre del ministro Di Maio che ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Non possiamo aspettare'/ Leader M5s ha le idee chiare : 'Farlo subito' - IlSussidiario.net : Reddito di cittadinanza, Di Maio: 'Non possiamo aspettare'. Leader M5s ha le idee chiare: 'Farlo subito'. Bonafede: 'Parte a marzo'

Trattative in corso per la manovra. Deficit al 2 - 2% con quota 100 e Reddito di cittadinanza? : Il governo al lavoro per evitare la procedura di infrazione. Conte promette le riforme chieste dall'Europa, ma ribadisce l'importanza delle misure per garantire la 'stabilità sociale'. Tria oggi ...

Di Maio a Di Martedì : sul Reddito di cittadinanza non possiamo aspettare : Di Maio a Di Martedì dialoga con il direttore di Repubblica Mario Calabresi e spiega i ripetuti attacchi all’Ue: «Se qualcuno non mi vuole far portare a casa quota 100 o il reddito cittadinanza gli rispondo a tono, non è una battaglia contro l’Europa ma vogliamo portare a casa le promesse che abbiamo fatto. Lo dobbiamo fare subito perchè non c’è ...

Luigi Di Maio a Di Martedì : “Per Reddito di cittadinanza e quota 100 non si può aspettare” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervenendo a Di Martedì, su La 7, parla della manovra e della trattativa con la Commissione europea, affermando che il reddito di cittadinanza e la quota 100 in tema di pensioni devono essere introdotti subito: "Non si può aspettare", afferma il capo politico del M5s.Continua a leggere

Di Maio : «Quota 100 e Reddito di cittadinanza non slittano - al via da marzo». Salvini : «Faremo di tutto per evitare infrazioni» : Nessuno slittamento per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni con la «Quota 100». Lo conferma il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che le misure partiranno a marzo , il governo è solo ...

Di Maio : «Quota 100 e Reddito di cittadinanza non slittano - al via da marzo». Salvini : 'numerini' arriveranno alla fine : Nessuno slittamento per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni con la «Quota 100». Lo conferma il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che le misure partiranno a marzo , il governo è solo ...

Manovra - Di Maio : “Nessuno slittamento di Reddito di cittadinanza e quota 100” : Prima l’ipotesi di rimandare qualche settimana l’entrata in vigore delle misure per trovare la quadra dei conti e continuare lungo la rotta che porta all’accordo con l’Ue, quindi un nuovo irrigidimento. A tirare il freno a mano, con lo sguardo probabilmente rivolto all’elettorato M5s, è stato Luigi Di Maio. Parlando con i cronisti a Montecitorio, il vicepremier ha assicurato che non si verificherà alcuno slittamento ...

Di Maio : «Quota 100 e Reddito di cittadinanza non slittano - al via da marzo» : «La strada del divieto di cumulo è difficile da perseguire». Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso degli stati generali delle pensioni organizzati a Milano dall'Università Bocconi ...

Di Maio incontra Scholz : dialogo con Ue e Reddito cittadinanza : ho ribadito la ferma intenzione del Governo ad abbassare il debito pubblico - accumulato negli anni - agendo attraverso politiche di rilancio dell'economia reale: dagli investimenti al reddito di ...

Di Maio incontra Scholz : dialogo con Ue e Reddito cittadinanza : Roma, 27 nov., askanews, - 'Oggi ho avuto un colloquio cordiale con il Vicecancelliere e Ministro federale delle Finanze tedesco Olaf Scholz. L'occasione, in un momento storico così importante per l'...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza e quota 100 non slittano' - : Il vicepremier conferma la tempistica delle misure bandiera della maggioranza di governo. E incontra il ministro delle Finanze tedesco Scholz: "Dialogo aperto con l'Ue". Il presidente dell'Inps Boeri: ...

Polverini : 'Il Reddito di cittadinanza non rimetterà in moto l'economia di questo Paese' : Intervenuta a Coffee Break, appuntamento quotidiano in onda su La7, l'ex sindacalista della UGL, la forzista Renata Polverini, ha espresso la propria opinione sui cavalli di battaglia dei due partiti di Governo (Lega e M5S): rispettivamente quota 100 e reddito di cittadinanza. A proposito del reddito di cittadinanza, la deputata di Forza Italia ha dichiarato: "Qualche giorno fa scherzando con degli amici, abbiamo detto che forse è meglio andare ...