Red Dead Online | arriva il multiplayer di Red Dead Redemption 2

I contenuti e il futuro di Red Dead Online presentati da Rockstar Games : Nella giornata di ieri abbiamo assistito al lancio della beta di Red Dead Online, l'attesissimo multiplayer di Red Dead Redemption 2 (avete dato un'occhiata alla nostra guida), che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di tantissimi giocatori e che sta già coinvolgendo milioni di appassionati. In vista dei prossimi giorni in cui il multiplayer diventerà progressivamente disponibile per tutti i possessori del gioco, Rockstar Games ha deciso di ...

Rockstar avverte i giocatori di Red Dead Online che i progressi fatti durante la beta potrebbero non essere permanenti : Come segnalato da Eurogamer.net, Rockstar ha avvertito i giocatori di Red Dead Online che i progressi fatti durante la beta appena lanciata potrebbero non essere permanenti.La beta di Red Dead Online è iniziata ieri e, secondo Rockstar, il lento lancio della fase ha lo scopo di "[facilitare] i nostri server e sistemi nella gestione di una base di giocatori sempre più ampia".A differenza di molte cosiddette "beta" al giorno d'oggi, che esistono ...

Le microtransazioni di Red Dead Online affliggeranno il gameplay? : L'attesa per Red Dead Online non è durata effettivamente poi troppo: la tanto chiacchierata modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2 è stata infatti resa disponibile (per gli utenti che hanno giocato il titolo dal day one) nella giornata martedì, e chiaramente numerosissimi sono stati i giocatori che non hanno perso tempo e si sono lanciati fin da subito nella scoperta delle nuove feature confezionate ad hoc dai ragazzi di Rockstar ...

eSports : inizia Red Dead Online. Tutte le date per scoprire quando giocare : Red Dead Redemption II è finalmente uscito dal suo nido e si è fatto giocare e coccolare dei suoi fan! Con un’ottima prima impressione, Rockstar ha deciso di annunciare al più presto Red Dead Online. Infatti, i possessori della Ultimate Edition possono già giocarci, proprio da oggi alle 13! Ma gli altri? Vediamo subito le altre date d’accesso! Red Dead Online è una funzionalità che per ora opera in beta. Non abbiate paura però, perché al ...

Red Dead Online : la modalità Battle Royale include solamente arco e coltelli da lancio : Come è ormai tradizione, Rockstar ha centellinato nelle ultime settimane le informazioni su Red Dead Online annunciando solo ieri che oggi sarebbe stata finalmente disponibile l'attesa componente Online di Red Dead Redemption 2.All'apertura dei server si sapeva ben poco delle modalità e dei contenuti di Red Dead Online, quindi buona parte delle informazioni stanno giungendo ora direttamente da coloro che hanno accesso al comparto multigiocatore. ...

Red Dead Redemption 2 : diamo uno sguardo alla sequenza introduttiva di Red Dead Online : Red Dead Online ha finalmente aperto i battenti nel primo pomeriggio di oggi, anche se l'attesa componente Online di Red Dead Redemption 2 può essere giocata tuttora solo dagli utenti PS4 a causa di un problema dei server della versione Xbox One.Se non aveste ancora avuto la possibilità di avviare Red Dead Online, vi farà piacere sapere che la sua sequenza introduttiva è naturalmente comparsa in rete e un video su YouTube, riportato da VG24/7, ...

Red Dead Redemption 2 : un Easter Egg accenna a Undead Nightmare : Come ben saprete Red Dead Redemption 2 è pieno zeppo di segreti ed Easter Egg sapientemente nascosti dagli sviluppatori all'interno del gioco. Ebbene, come riporta Gamesradar, tra UFO, vampiri e quant'altro, in gioco è stato ritrovato da alcuni giocatori un curioso Easter Egg che richiama da vicino UnDead Nightmare.Rinvenuto alla fine del capitolo 6, questo segreto ricondurrebbe alla celebre espansione a tema zombi dedicata al primo capitolo di ...

Brutte notizie per i giocatori Xbox One : Red Dead Online è disponibile solo su PS4 : Pochi minuti fa vi abbiamo riportato le ultime notizie sul nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2 in vista del lancio dell'attesa modalità multiplayer Red Dead Online.Come probabilmente saprete, la modalità è in arrivo oggi ma, a quanto pare, non è disponibile per tutte le piattaforme.Nello specifico, è arrivata una comunicazione direttamente da Rockstar al nostro Lorenzo Mancosu, nel corso della diretta dedicata. Tale comunicazione ...

Red Dead Redemption 2 : pubblicato il nuovo aggiornamento in vista del lancio di Red Dead Online : Rockstar ha appena pubblicato un nuovo grande aggiornamento per Red Dead Redemption 2, mentre lo sviluppatore è pronto a lanciare la beta di Red Dead Online su PS4 e Xbox One.Come segnala Dailystar, l'aggiornamento di Red Dead Redemption 2 su PS4 pesa a 5.63 GB quindi assicuratevi di avere spazio per aggiungere questo ultimo aggiornamento. Allo stesso modo, su Xbox One, dovrete assicurarvi di avere almeno 5,65 GB di spazio.Vale la pena notare ...

Sembra proprio che Red Dead Online proporrà missioni storia ricche di scelte morali : Red Dead Online inizierà a svelarsi solo nella giornata di oggi ma un leak molto interessante ci sta presentando quelli che sembrerebbero i contenuti chiave della modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2.Dopo la sostanziale conferma della modalità battle royale denominata Make It Count torniamo sul leak condiviso da Illogical Mods per dare un'occhiata da vicino a quelle che Sembrano delle vere e proprie missioni storia. Come riportato da ...

Make It Count è la modalità battle royale di Red Dead Online? : Mancano poche ore al lancio della beta di Red Dead Online, la componente multiplayer di Red Dead Redemption 2 (avete dato un'occhiata alla nostra guida?), ma intanto un leak sembra aver svelato le modalità di gioco che saranno disponibili. Tra queste spicca Make It Count, quella che dovrebbe essere la battle royale di Red Dead Online.Come segnalato da Eurogamer.net, l'utente Twitter Illogical Mods ha condiviso un leak che mostra un elenco di ...

Beta di Red Dead Online : accesso anticipato oggi alle 14 : 30 : Ora che tutti, nell’ultimo mese, hanno avuto l’occasione di vivere la storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde in Red Dead Redemption 2, è quasi giunto il momento di iniziare il periodo di Beta di Red Dead Online. L’accesso anticipato alla Beta di Red Dead Online avrà inizio oggi, martedì 27 novembre, per poi culminare nell’accesso completo al pubblico venerdì 30 ...

Alle 14 : 30 in diretta alla scoperta di Red Dead Online : È sicuramente il gioco più interessante è importante di questi ultimi mesi del 2018 e secondo molti è il miglior prodotto di questa generazione e uno dei punti più alti raggiunti dal medium videoludico. Stiamo ovviamente parlando di Red Dead Redemption 2, titolo made in Rockstar Games che torna a essere il protagonista assoluto all'interno di una nostra imperdibile diretta.Nella giornata di oggi (a meno di sorprese Alle 14:30), infatti, aprono i ...

Orario apertura Red Dead Online il 27 novembre - ecco quanti giocatori supporterà : Solo ieri Rockstar Games ha comunicato l’inizio della beta di Red Dead Online per PS4 e Xbox One: oggi 27 novembre potranno accedere solo coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2. Oggi arrivano però nuove informazioni per tutti questi giocatori, che non vedono l’ora di entrare nel mondo Online di Red Dead: è stato comunicato l’Orario di accesso. I giocatori potranno entrare a partire dalle 14:30, ora italiana. ...