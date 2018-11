Recensione Xiaomi Mi 8 Lite | hardware di fascia media | ma con un tocco premium

XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO Recensione : BEST-BUY - ma attenti al notch : XIAOMI REDMI NOTE 6 Pro è un telefono che non ha bisogno di presentazioni: con la sua presenza ufficiale nel nostro paese, l’azienda cinese è apprezzata sia dagli entusiasti della tecnologia che dai neofiti, proponendo leggi di più...

Recensione Xiaomi MI BAND 3 : si può sempre migliorare : Se siete alla ricerca di un activity tracker dal costo contenuto la Mi BAND 3 di XIAOMI è un'ottima alternativa, a patto di non pretendere la precisione assoluta!

Xiaomi Mi Band 3 Recensione : Sempre La Migliore : Abbiamo provato a fondo la Xiaomi Mi Band 3. E’ Sempre la Migliore come rapporto qualità prezzo, è una bomba. Non è perfetta, ma vale la pena di acquistarla! Xiaomi Mi Band 3 Recensione: la Migliore smartBand da comprare Dopo quasi due anni dal precedente modello, finalmente Xiaomi Mi Band 3 è tra noi. E, proprio come […]