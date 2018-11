Rai - quando iniziano i programmi dell'Inverno 2019? : Si avvicina la chiusura del Periodo di Garanzia Autunnale per la Rai, che ha inaugurato la sua stagione il 9 settembre per chiuderla il 22, e l'Azienda, fresca di nuovi Direttori di Rete pubblica i listini dell'Inverno 2019, che coprono il periodo compreso tra il 13 gennaio e il 30 marzo. Un tempo si chiamava già 'Primavera', anche se segmentata in due 'tempi' e ora anche la tv segue l'andamento più armonico di stagioni che in realtà non ...

After film news : quando esce il tRailer in italiano e altre anticipazioni : After film quando esce in Italia? Novità sul trailer in italiano After di Anna Todd è finalmente realtà. Il best seller della scrittrice americana sbarca al cinema, dopo tanti anni di attesa, rinvii e imprevisti vari. In America è stato già diffuso il teaser del trailer, che potete vedere più in basso. Com’è noto, negli […] L'articolo After film news: quando esce il trailer in italiano e altre anticipazioni proviene da Gossip e Tv.

Test F1 2019 - quando si svolgono? Date - calendario e programma. Appuntamento a febbRaio : Con il Gran Premio di Abu Dhabi si è appena concluso il Mondiale 2018 di Formula Uno, ma è già tempo di pensare alla prossima annata. Dopo l’ultimo atto di questa stagione, i Test Pirelli sempre sul circuito di Yas Marina, che si terranno nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 novembre, ci si darà l’arrivederci al 2019, con il consueto antipasto di Barcellona. Sul circuito del Montmelò, infatti, saranno di scena le otto giornate ...

Avengers 4 : ecco quando uscirà il tRailer - secondo le teorie di un fan : Se la matematica è una scienza esatta, allora il redditor Ethaniopia potrebbe aver svelato che il primo trailer del prossimo film dei vendicatori verrà pubblicato a dicembre. Andiamo con ordine: il ...

Italia-Usa calcio - quando comincia e su che canale verderla in tv sulla Rai. Il palinsesto completo : Dopo lo 0-0 contro il Portogallo nell’ultima gara della Nations League, la Nazionale italiana di calcio torna in campo questa sera (20 novembre) alla Luminus Arena di Genk, in Belgio, per affrontare gli Stati Uniti del figlio d’arte Timothy Weah. La copertura televisiva è affidata alla Rai, che aprirà la serata alle 19:30 con Diretta Azzurra su Rai Sport per un ampio pre-partita, spostandosi poi su Rai 1 alle 20:30 per il fischio ...

Ottavi di Finale Champions League calcio 2019 : quando si giocano? Date - programma - orari e tv. Si comincia a febbRaio : La fase a gironi della Champions League di calcio è entrata nel vivo: dopo la quarta giornata il Barcellona ha già staccato il pass per gli Ottavi di Finale, mentre i nomi delle altre quindici qualificate si conosceranno tra il 27 e 28 novembre e l’11 e 12 dicembre, quando andranno in scena la quinta e la sesta giornata. Il primo turno della fase ad eliminazione diretta si giocherà però dopo la lunga pausa invernale: le gare saranno ...

Ultimi episodi de Il Trono di Spade 7 su Rai4 - anticipazioni 12 novembre : a quando l’ottava stagione? : Gli Ultimi episodi de Il Trono di Spade 7 su Rai4 ci portano nel vivo della battaglia. Jon Snow guida un'imboscata contro un Estraneo, e si ritrova tra altri non-morti. Il finale di stagione offrirà dei risvolti interessanti: per la prima volta troviamo in un'unica scena Cersei Lannister, Daenerys Targaryen e Jon Snow. Ecco le anticipazioni sugli appuntamenti in onda stasera, 12 novembre. Nell'episodio dal titolo "Oltre la barriera", Sansa ...

Alle origini della bontà con Davide Oldani su Rai 1 : ecco quando : Lo chef stellato Davide Oldani torna in tv alla guida de “Alle origini della bontà”, il nuovo programma del daytime di Rai1: ecco le anticipazioni Rai1 punta ancora una volta sulla cucina con il programma “Alle origini della bontà” con lo chef Davide Oldani. Scopriamo la data di messa in onda e le anticipazioni della prima puntata. Alle origini della bontà con Davide Oldani su Rai1 Da sabato 10 novembre 2018 dAlle ore ...

Raggi : quando chiamavo Raineri non si trovava perché fuori con Minenna : Roma – “Secondo me e’ vergognoso quando la Raineri dice che il giorno del terremoto lei e’ rimasta per ore nella sua stanza in attesa della mia chiamata, quando invece nel mio ufficio c’erano riunioni permanenti, chiamavano la dottoressa Raineri ma lei non arrivava”. Cosi’ il sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una sua dichiarazione spontanea nel processo che la vede imputata per falso. “Non appena ...

Raggi : rimasi interdetta quando Raineri mi disse “un anno e vado via” : Roma – “Se il buongiorno si vede dal mattino, rimasi interdetta quando, in occasione del nostro primo incontro, mi disse ‘Cara non ti preoccupare, staro’ con te per un anno, un anno e mezzo al massimo’. All’epoca non capii bene questa affermazione, alla luce di quello che ha detto oggi capisco che non aveva molta voglia di starci, apprendo oggi tutta questa ritrosia a venire da noi”. Cosi’ il ...

Da BRaibanti a Barnabei - quando il teatro è civile : C'è tempo fino al 18 novembre per vedere 'Il caso Braibanti', in scena al teatro Parenti , via Pier Lombardo 14, 15/23.50 euro,. Lo spettacolo racconta la storia di Aldo Braibanti, poeta e scrittore ...

Zecchino d’Oro 2018 torna su Rai 1 : ecco quando : Tutto pronto per la 61° edizione de Lo Zecchino d’Oro 2018, il Festival Internazionale della Canzone del Bambino in arrivo su Rai1: ecco le anticipazioni Lo Zecchino d’Oro 2018 torna su Rai1 con la sua 61° edizione. Il Festival della Canzone del Bambino sarà trasmesso tra novembre e dicembre su Rai 1 con quattro appuntamenti pomeridiani e una prima serata. ecco tutte le anticipazioni. Zecchino d’Oro 2018: quando inizia Al via ...

F1 - retroscena Vasseur : “ecco quando ho contattato Raikkonen per proporgli il sedile dell’Alfa-Sauber” : Il team principal della scuderia svizzera ha rivelato di aver contattato Raikkonen il lunedì successivo il Gp di Monza, non prima Emergono nuovi retroscena relativi al passaggio di Kimi Raikkonen all’Alfa-Sauber, scuderia con cui il finlandese correrà per le prossime due stagioni agonistiche. LaPresse/Photo4 Frederic Vasseur è uscito allo scoperto svelando la tattica utilizzata per convincere Iceman, sottolineando di aver aspettato ...

Venduta all'asta la lettera di Charles Baudelaire all'amante : 'Quando la leggeRai sarò morto' : Una lettera di suicidio che dava l'addio all'amante firmata da Charles Baudelaire è stata Venduta all'asta in Francia per 234.000 euro, il doppio del prezzo di partenza, scrive il sito della casa d'...