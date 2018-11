Raffreddore e naso intasato | ritirato un lotto dello spray Ialoclean | ecco cosa rischi

Usa - gli cola il naso per 5 anni : crede sia Raffreddore - ma è liquido cerebrospinale : Di solito, quando cola il naso , nessuno pensa a qualcosa di grave, poiché si tende a ritenere che si tratti di un banale raffreddore o di un problema legato ad un'allergia. Tuttavia, quando questo disturbo si protrae per ben 5 anni , si comincia a sospettare che possa esserci qualcosa di anomalo. Il protagonista di questa spiacevole vicenda si chiama Greg Phillpotts, vive nel North Carolina (Stati Uniti), e negli ultimi 5 anni gli sono sempre ...

