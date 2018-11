Raffaella Fico e Moggi | crisi superata | l’indiscrezione sulle nozze imminenti

Raffaella Fico-Alessandro Moggi - è ritorno di fiamma : ora il matrimonio è imminente [GALLERY] : Raffaella Fico ed Alessandro Moggi sono tornati insieme, la coppia dopo un periodo di pausa ha deciso di riprovarci: questa volta ci saranno le nozze? Tra Raffaella Fico ed Alessandro Moggi è ritorno di fiamma . Dopo essere stati lontani per tre mesi, i due piccioncini sono stati avvistati nuovamente insieme. La napoletana, a seguito delle voci di gossip che l’avrebbero voluta di nuovo accanto a Mario Balotelli e che al contrario ...

W l’Italia - Aida Yespica e Raffaella Fico opinioniste. La showgirl venezuelana parla delle molestie subite da piccola : Aida Yespica Politica, spread, allarme sicurezza e rifiuti: nei talk show se ne discute sino allo sfinimento. Da mattina a sera. E il telespettatore, dopo un po’, getta la spugna. Per ovviare alla fuga degli innocenti, i programmi d’attualità sono costretti ad ingegnarsi. Ieri sera, ad esempio, Gerardo Greco a W l’Italia, dopo aver archiviato la pagina politica, ha parla to di amore (e sess0) al tempo del MeToo, imbastendo un ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati "ad un passo dal matrimonio" : La crisi era nell’aria. Ora la rottura tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi è ufficiale. Dopo un anno e mezzo d'amore (e di convivenza) il procuratore sportivo, figlio di Luciano Moggi , e la showgirl hanno messo la parola fine alla loro storia d'amore. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 2 novembre.prosegui la lettura Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati "ad un passo dal matrimonio" ...

