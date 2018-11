Quota 100 | i paletti

Divieto di cumulo - addio Ape social e finestre per le pensioni : tutti contro la Quota 100 : Dalla Uil al presidente dell'Inps Boeri, è pioggia di critiche sulla riforma del sistema pensionistico: “Il termine quota...

Brambilla : "4 finestre di qui al 2020 per andare in pensione con Quota 100" : Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prevedere quattro finestre per la quota 100 in due anni, differenziand[...]

Pensioni - Matteo Salvini a Di Martedì : “Convinto che entro febbraio partirà Quota 100” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si dice certo che l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, con l'introduzione di quota 100, potrà partire già da febbraio 2019. "Con le Pensioni sono convinto che entro febbraio si possa partire", pur riconoscendo che questo termine non varrà per tutta la platea dei potenziali beneficiari.Continua a leggere

Moscovici tende la mano all'Italia | Salvini : "Faremo di tutto per evitare procedura" ma Di Maio insiste : Quota 100 e reddito a marzo : Il commissario Ue apre al dialogo con il governo di Roma e frena sulle sanzioni che "sono sempre un fallimento". Ma il vicepremier pentastellato - che ha incontrato il ministro delle Finanze tedesco su richiesta di quest'ultimo - tira dritto: "Nessuno slittamento". Salvini: "Numerini alla fine"

Pensioni - Boeri : ‘Abolire l'espressione Quota 100 - alimenta illusioni’ : E’ ancora il presidente dell’Inps Tito Boeri a mettersi di traverso alla narrazione dei vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (M5s) sulla riforma delle Pensioni che trova spazio nella legge di Bilancio 2019. Ancora oggi il leader del Carroccio ha ribadito che la quota 100 sarà nella manovra e che successivamente si procederà con lo smantellamento della legge Fornero che la Lega propone ormai da tempo di abolire: nel 2015 furono ...

Luigi Di Maio a Di Martedì : “Per reddito di cittadinanza e Quota 100 non si può aspettare” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervenendo a Di Martedì, su La 7, parla della manovra e della trattativa con la Commissione europea, affermando che il reddito di cittadinanza e la quota 100 in tema di pensioni devono essere introdotti subito: "Non si può aspettare", afferma il capo politico del M5s.Continua a leggere

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Boeri : "Via parola Quota 100" : Il termine quota 100 è davvero fuorviante, dovremmo abolirlo . Rischia di alimentare illusioni tra chi ha 63 anni e 37 di contributi e così via". Lo dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri , durante ...

Di Maio : «Quota 100 e reddito di cittadinanza non slittano - al via da marzo». Salvini : «Faremo di tutto per evitare infrazioni» : Nessuno slittamento per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni con la «Quota 100». Lo conferma il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che le misure partiranno a marzo , il governo è solo ...

Il governo traballa su Quota 100 e reddito. Di Maio resiste : "Non slittano" : Il vicepremier Luigi Di Maio esclude uno slittamento del reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. 'Vi confermo che il reddito di cittadinanza parte a marzo, come ci siamo sempre detti, ...

Di Maio - reddito e Quota 100 non slittano : "Ma c'è una decisione politica e una decisione tecnica", aggiunge Di Maio ribadendo la conferma delle due misure cardine della legge di bilancio.