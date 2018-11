“Quel prof. non insegni - è legato alla Manif”. E l’università in Francia lo congeda : Roma. Il corpo docenti non ha mai dato grandi prove di coraggio. Dodici anni fa, gli insegnanti fecero terra bruciata attorno a un professore di Filosofia di Tolosa dopo che aveva pubblicato sul Figaro un articolo critico sull’islam, che gli era costato una fatwa jihadista e una lunga peregrinazione

Quel prete che ha convinto Salvini a far sbarcare i profughi : ... 'I vari governi italiani - ha scandito il don - hanno sempre interagito con la Chiesa istituzione e con tutto il vasto mondo cattolico che ha ogni volta dato un notevole contributo al servizio del ...

Corona vs Cecchi Paone : 'Quello che fa la notte è diverso da ciò che professa di giorno' : Ennesima ospitata per Fabrizio Corona. Dopo la lite al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi e la presunta storia con Asia Argento, ormai lo si vede nei vari talk show con grande facilità. Nella serata di ieri è stato ospite del programma di Piero Chiambretti andato in onda in prima serata, "La Repubblica delle Donne". Corona si è scagliato contro Alessandro Cecchi Paone, reo secondo lui di strumentalizzare la sua omosessualità. Il "coming out" di ...

I 90 ANNI DI ENNIO MORRICONE/ Quel legame profondo tra il Maestro e Bruce Springsteen - IlSussidiario.net : ENNIO MORRICONE compie 90 ANNI, le sue musiche hanno influenzato anche il mondo del rock, soprattutto Bruce Springsteen, ecco perché

In seguito alla reazione dei fan a Diablo Immortal Blizzard cambia l'immagine di profilo sui social media con Quella di Diablo 3 : È una pratica estremamente comune nel settore, per i social media di uno sviluppatore di giochi o franchise, quella di cambiare la loro immagine profilo e banner per qualsiasi nuovo gioco, imminente o meno, come mezzo per pubblicizzarlo . E così, anche Blizzard ha cambiato la sua immagine sui social media per riflettere l'imminente Diablo Immortal, il gioco che segna il debutto del famoso franchise nel mercato mobile.Tuttavia, come segnala ...

Salvini e Isoardi - la profezia della sessuologa : "Quella foto after sex dice che..." : C'è un retroscena, un non detto che emerge da quel selfie con cui Elisa Isoardi ha deciso di annunciare al mondo la chiusura della sua relazione con Matteo Salvini. A rivelarlo è la sessuologa Rosa Maria Spina che, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", ha spiegato cosa si può intravedere in quel selfie a letto.Analizzando lo scatto e il messaggio pubblicati dalla Isoardi, infatti, la sessuologa si è detta "incuriosita" ...

Professori al ministro : 'Faremo politica a scuola. Non Quella urlata dei politici - Quella vera' : Precisando poi di quale politica si tratta. 'Il punto spiega il docente è che la politica che faccio e che farò non è quella delle tifoserie, dello schierarsi da una qualche parte e cercare di ...

