Quanto sei preparato sulle missioni marziane?

(Di mercoledì 28 novembre 2018) C’è acqua su Marte? A quando risale la prima foto scattata sul pianeta? E come si chiamano i robot che percorrono in lungo e in largo le sue valli?In occasione dell’arrivo in porto di Insight, la sonda della Nasa che per prima trivellerà la crosta del Pianeta rosso, ecco un rapido quiz per sondare (o rispolverare) le tue conoscenze sull’esplorazione marziana.Dieci domande, a partire dalle prime navicelle in orbita ai mezzi che vi hanno scorrazzatoproprie ruote, fino alledel futuro, come lo studio dei suoi terremoti e l’insediamento delle prime colonie di esseri umani sul pianeta.sei? Wired.