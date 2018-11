Quale crescita economica? Il governo dà i numeri e le imprese vanno in piazza per

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Dare i. Ladel Pil in Italia nel 2019 sarà dell'1,5%, calcola il. L'1,3%, stima l'Istat. Sarà dello 0,4%, stima invece la Goldman Sachs, grande banca con un ufficio studi pieno di gente che ha studiato, e bene.La differenza tra i due calcoli, delConte e della Goldman Sachs, è enorme, l'1,1%. Circa 18 miliardi. Tanti soldi, dunque. 18 miliardi in meno di ricchezza, con ricadute negative su lavoro, consumi, benessere. Va un po' meno peggio se si guardano le stime di Confindustria, 0,9%. Ma si resta comunque molto lontani dell'ottimismo di bandiera governativo.Chi non sa fare le somme? Per capire meglio, nell'ultimo trimestre 2018 il Pil è stagnante.ferma, in un contesto internazionale in cui l'economia rallenta, perfino nella grande locomotiva tedesca. "The next recession. How bad will it be?", titolava con grande ...