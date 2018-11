PSG-Liverpool 2-1 | risultato e cronaca in diretta live

PSG-Liverpool 1-0 : risultato e cronaca in diretta live : PSG-liverpool, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

PSG-Liverpool - conferenza show di Klopp : 'Wow - che voce erotica il traduttore!' : E uno come Verratti, l'oggetto del desiderio del mondo intero solo due anni fa. Impossibile ignorarlo. Se non saremo al top, non avremo alcuna possibilità. Contro di loro bisogna sempre giocare a ...

Diretta PSG-Liverpool in streaming e in tv : oggi su SkySport e su SkyGo : Questa sera, alle ore 21:00, il Paris Saint-Germain scenderà in campo per affrontare il Liverpool in occasione della 5^ giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. Il big match odierno andrà in scena al Parco dei Principi dove sarà presente il pubblico delle grandi occasioni. Il PSG arriva al match odierno reduce dal pareggio contro il Napoli. Il Liverpool, invece, arriva dalla pesante sconfitta contro la Stella Rossa, partita ...

PSG-Liverpool - Neymar e Mbappé in campo dal primo minuto : Le parole di Tuchel Ci siamo, è la notte decisiva. Per il Napoli, che ospita la Stella Rossa. Ma anche per Psg e Liverpool, che si sfidano al Parco dei Principi in un match da dentro o fuori. O meglio: per i francesi è una partita decisiva, in caso di mancata vittoria dovrebbero sperare in un risultato positivo del Napoli ad Anfield per qualificarsi. Solo che lo stesso Napoli, in caso di successo contro la Stella Rossa e proprio grazie alla ...

Champions League - il PSG si gioca tutto contro il Liverpool : le quote della gara : Champions League, quella tra Liverpool e Paris Saint Germain è forse la gara più attesa di questa serata di coppe europee Due mesi fa è finita con 3-2 da batticuore per il Liverpool e anche la nuova sfida Champions tra Reds e Paris Saint Germain promette scintille. Il duello tra la squadra di Tuchel e quella di Klopp andrà in scena al Parco dei Principi dove i francesi sono obbligati a vincere per evitare una probabile eliminazione. Il ...

PSG - l'annuncio di Tuchel : 'Neymar e Mbappé saranno titolari contro il Liverpool' : ROMA - Rientra ufficialmente l'allarme infortuni in casa Paris Saint Germain. La paura di non avere le due stelle più importanti nella gara decisiva contro il Liverpool è stata fugata dalle ...

PSG - Tuchel : 'Neymar e Mbappé tornano col Liverpool' : ROMA - L'uno è alle prese con un'elongazione agli adduttori rimediata nel corso dell'amichevole fra il suo Brasile ed il Camerun , l'altro ha subito una contusione alla spalla destra durante Francia-...

L’Equipe : maledizione PSG - possibile forfait di Neymar per il Liverpool. Come lo scorso anno? : Il Real prima dei Reds Forse è un modo per esercitare scaramanzia, chissà: L’Equipe scrive della maledizione del Psg, di Come il club francese abbia dovuto fare a meno di Neymar per il match decisivo di Champions League. È già successo, lo scorso anno. Potrebbe succedere ancora, in vista dell’impegno contro il Liverpool della prossima settimana. Come abbiamo scritto ieri, la star brasiliana sembra avere poche possibilità di essere in ...

PSG in apprensione per gli infortuni di Neymar e Mbappé in vista della sfida con il Liverpool : Riguardo Mbappe , il quotidiano Le Parisien afferma che l'infortunio alla spalla subito dal campione del mondo, sia solamente una forte contusione. Entrambi dovrebbero saltare la sfida di Ligue 1 ...

PSG in ansia per Neymar e Mbappé : saltano il Liverpool? : ROMA - Il Psg resta in ansia pe le condizioni di Neymar e Mbappé . Il brasiliano, uscito dopo otto minuti nell'amichevole tra Brasile e Camerun, ha riportato un'elongazione agli adduttori mentre il ...

PSG-Liverpool - nessuna limitazione per il pubblico di casa : L’indiscrezione de L’Equipe Psg-Liverpool si giocherà regolarmente al Parco dei Principi, senza limitazioni riguardanti il pubblico. Il club francese non ha ricevuto sanzioni da parte della Uefa. L‘Equipe anticipa il rinvio della sentenza in merito all’indagine sugli incidenti avvenuti in occasione di Psg-Stella Rossa. Al termine del match contro gli slavi, ci furono degli scontri tra ultras nella zona attigua allo ...

Napoli - Insigne fa gola ai big : PSG e Liverpool su di lui : Napoli– Non solamente avversarie nel girone di Champions, a giocarsi il passaggio del turno agli ottavi di coppa. Ora Psg e Liverpool insidiano il Napoli anche sul mercato, e lo fanno puntando un giocatore pilastro della rosa di Ancelotti. Si tratta di Lorenzo Insigne, che stando a quanto raccolto da Rai Sport, sarebbe finito nel […] L'articolo Napoli, Insigne fa gola ai big: Psg e Liverpool su di lui proviene da Serie A News Calcio ...