Progettava attentati in Italia | arrestato palestinese in Sardegna

Germania - arrestati sei neonazisti : “Progettavano attentati contro stranieri” : Si facevano chiamare “Rivoluzione Chemnzitz” e progettavano attentati per il 3 ottobre, giorno in cui in Germania si festeggia la Riunificazione. Per questo la polizia tedesca ha arrestato 6 neonazisti, tra la Sassonia e la Baviera, con l’accusa di aver fondato un gruppo terroristico. Fra gli obiettivi ci sarebbero stati stranieri e anche politici di orientamento diverso dal proprio. Secondo le indagini della procura federale, ...