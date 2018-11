Probabili formazioni Apollon Limassol-Lazio

lanotiziasportiva

(Di giovedì 29 novembre 2018), Europa League 29-11-2018giovedì 29 novembre. Quinta giornata della fase a gironi di Europa League, gara valida per il girone C.Unagià qualificata ai sedicesimi vola in Cipro per affrontare l’, che invece è già matematicamente fuori dalla competizione. Per questo Inzaghi darà spazio a chi ha fin’ora giocato meno, con un ampio turnover per una partita che esclusa la lotta al primo posto trae Eintracht Francoforte, ha ben poco da dire. Nella gara di andata s’imposero i laziali con facilità, e immaginiamo che sarà cosi anche per la gara di ritorno.Qui- I bianco celesti sono reduci dal pareggio in extremis con il Milan, mentre in europa il discorso qualificazione è già archiviato. Luis Alberto molto probabilmente darà forfait per un fastidio muscolare, lasciando la ...