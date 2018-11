Primo promo di The Flash 5×08 | un viaggio nel tempo e i nemici di sempre per l’episodio

Sanremo Giovani 2018 - il Primo promo con Baudo e Rovazzi (Video) : Dopo le prove generali di conduzione a Che Tempo Che Fa, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi si presentano ufficialmente al pubblico Rai nel primo spot di Sanremo Giovani 2018. Diretto da Duccio Forzano - che firma anche le due serate dedicate alle 'nuove proposte' oltre che le 5 serate di Sanremo 2019 -, il promo gioca con le due anime della coppia di conduttori, con quel rapporto tra 'passato' e 'presente' incarnato dalla giovane età di Rovazzi e ...

Ultimo 5 pronto a sbarcare su Canale 5 : Primo promo per Caccia ai Narcos con Raoul Bova : Finalmente l'autunno fatto di reality, intrattenimento e show sta per terminare e tra una replica e l'altra, sembra proprio che Mediaset voglia puntare anche su Ultimo 5. In queste ore stanno ruotando in tv i primi primo per il nuovo capitolo della fiction con Raoul Bova che, questa volta, si spingerà addirittura fino in Sud America per una "Caccia ai Narcos". Questo è il sottotitolo di Ultimo 5 con Raoul Bova che andrà in onda, molto ...

Calcio - Nations League 2019 : Spagna a caccia della vittoria in Croazia per blindare il Primo posto - Grecia-Finlandia decisiva per la promozione in Lega B : Oggi prenderanno il via le partite dell’ultima finestra dedicata alla fase a gironi della UEFA Nations League 2018-2019, con nove sfide in programma tra cui alcuni scontri diretti fondamentali che decideranno le sorti dei vari raggruppamenti. La sfida di cartello della giornata è sicuramente Croazia-Spagna, con gli iberici che hanno la possibilità di festeggiare il primo posto nel gruppo 4 della Lega A e la conseguente qualificazione alle ...

Arrow 7 e The Flash 5 : Elseworlds ci regala il Primo promo (VIDEO) : Arrow 7 e The Flash 5 si avviano verso il crossover tanto atteso dai fan. Sappiamo già che assisteremo ad un totale stravolgimento della trama, ma che cosa accadrà di preciso? A rivelarci qualche dettaglio in più è il promo di Elseworlds, che promette un’inversione totale fra i due protagonisti di Arrow 7 e The Flash 5. Sotto tutti i punti di vista e non quindi solo per il costume. Ma già lo avevamo intuito, vero? Arrow 7 e The Flash 5: ...

Primo promo del finale di American Horror Story Apocalypse : il ritorno di Jessica Lange e la verità su Clinton : "Apocalypse Then" questo è il titolo del finale di American Horror Story Apocalypse le cui prime immagini sono state mostrate poche ore fa, subito dopo il penultimo episodio. Il Primo promo dell'ultimo episodio dell'ottava stagione della serie antologica non solo mostra le streghe in difficoltà e in lacrime in attesa dello scontro finale ma anche il ritorno di Jessica Lange. Anche lei, nei panni di Constance, sembra essere ridotta in lacrime, ma ...

Primo promo del finale di You : la serie con Penn Badgley e Shay Mitchell presto in Italia : Il Primo promo del finale di You mostra le prime scene di quello che sarà l'ultimo episodio della serie. Penn Badgley e Shay Mitchell sono tra i protagonisti di questo dramedy dalle tinte thriller che ha conquistato gli Usa tanto da ottenere già un rinnovo per una seconda stagione che andrà in scena il prossimo anno. Il pubblico Italiano, almeno quello che non si lascia conquistare dallo streaming selvaggio, presto avrà modo di vedere la ...

Primo promo per Nero a Metà : la fiction di Rai1 con Claudio Amendola pronta per la messa in onda? : Primo promo per Nero a Metà la nuova fiction di Rai1 che vedrà Claudio Amendola protagonista nel prime time nelle prossime settimane. La televisione pubblica sembra ormai pronta ad andare all'attacco sera dopo sera tra show e fiction conquistando la guerra degli ascolti e non temendo più confronti. Tra le offerte di quest'inverno c'è anche la nuova commedia poliziesca diretta da Marco Pontercorvo e che segna il ritorno di Claudio Amendola in ...

Honor Watch - arrivano alcune immagini promozionali per il Primo smartwatch di Honor : supportata la funzione di pagamento : Honor Watch, il nuovo dispositivo ideato dal brand di Huawei, avrà un ruolo molto importante nell’evento Honor del prossimo 31 ottobre. La società, infatti, […] L'articolo Honor Watch, arrivano alcune immagini promozionali per il primo smartWatch di Honor: supportata la funzione di pagamento proviene da TuttoAndroid.

Rosy Abate 2 : ecco il Primo promo della seconda stagione della fiction Mediaset : Durante la seconda puntata della fiction Solo, targata Taodue, interpretata magistralmente da Marco Bocci è andato in onda il primo promo della serie tv che ha appassionato milioni di spettatori: Rosy Abate 2. Rosy Abate 2: il primo promo in tv su canale 5 Uno degli autori di Solo 2, Mizio Curcio, nonché sceneggiatore di Rosy Abate aveva annunciato qualche giorno fa di non perdere la seconda puntata di Solo 2: A breve arriverà un promo della ...

Undici tracce per “Poplife” - Primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo - “Settembre” - in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre : ALL MUSIC NEWS Undici tracce per “Poplife”, primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo, “Settembre”, in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre Settembre è uno dei mesi maggiormente rappresentati nei testi e nei titoli di canzoni italiane. Titoli con il nome di questo mese, semplicemente, sono presenti nel repertorio di Luca Carboni, Peppino Gagliardi, Alberto Fortis, Ivano Fossati, Cristina ...

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live Tour 2019?. Moduli online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al Primo classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e promozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...

La scomparsa di Jackson in Grey’s Anatomy 15×03 e il Primo appuntamento di Meredith nel 15×04 (promo) : Grey's Anatomy 15x03, nonostante sia il primo episodio dopo la doppia première di stagione, somiglia più ad un riempitivo: poca sostanza nella terza puntata del medical drama in onda il 5 ottobre su ABC, con una sola novità di rilievo. Jackson Avery è scomparso, all'improvviso, avvisando i colleghi con una mail e la fidanzata Maggie con un messaggio vocale: il chirurgo estetico del Grey Sloan Memorial Hospital si è allontanato, ...