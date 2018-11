Primarie Pd | il 3 marzo si vota per il nuovo segretario

Pd : ok a Primarie il 3 marzo : La decisione, unanime, nella Direzione del partito di oggi per approvare il regolamento del Congresso. Per candidatura c'è tempo fino al 12 dicembre - 3 marzo 2019. Questa la data approvata all'...

Partito democratico - decisa la data delle Primarie : si terranno il 3 marzo 2019 : Ora è ufficiale: le primarie per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico si terranno il 3 marzo 2019. È quanto deciso dalla Direzione nazionale dei democratici, che ha approvato il regolamento del congresso. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario. La decisione della direzione è arrivata dopo che la Commissione Congresso del Pd ha approvato all’unanimità il regolamento congressuale e trovato anche l’accordo sul tesseramento. ...

Le Primarie Pd si terranno il 3 marzo : La Direzione nazionale del Pd ha approvato il regolamento del congresso che fissa la data delle primarie al 3 marzo 2019. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario.Il regolamento prevede che le candidature, corredate da 1.500 firme raccolte in 5 regioni, siano presentate entro il 12 dicembre. Dal 7 al 27 gennaio si svolgeranno le votazioni nei circoli da parte dei soli iscritti, per selezionare i tre candidati che accedono alle primarie. Il 3 ...

