Presunto terrorista fermato nel Nuorese | progettava attacco con armi chimiche

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Un cittadino palestinese è stato arrestato questa mattina a Macomer, in provincia di Nuoro, nell'ambito di un'operazione antiterrorismo dei Nocs, il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza. L'uomo, che secondo gli inquirenti stava progettando di attuare unterroristico in Sardegna con l'uso di, sarebbe stato bloccato a bordo di un furgone dopo un lungo pedinamento. Gli investigatori sarebbero risaliti al palestinese dopo aver notato diversi acquisti di materiale sospetto. Accertamenti e perquisizioni sarebbero ancora in corso. Gli investigatori, infatti, vogliono appurare se si tratta dell'ennesimo "lupo solitario", oppure se ha agito in collegamento e con il supporto di qualche organizzazione terroristica.Le indagini che hanno portato all'arresto Gli investigatori, come accennato, erano sulle tracce dell'uomo da diverso tempo. Infatti, si erano insospettiti per ...