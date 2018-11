tuttosport

: ?? Pressing su Todibo: CR7 e BBC gli assi Juve ?? Il francese in 10 giorni deciderà il nuovo club. Il centrale del T… - JuventusNewsUN : ?? Pressing su Todibo: CR7 e BBC gli assi Juve ?? Il francese in 10 giorni deciderà il nuovo club. Il centrale del T… - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Juve in pressing su Todibo: decide in dieci giorni, c'è anche il #Napoli - cmdotcom : #Juve in pressing su Todibo: decide in dieci giorni, c'è anche il #Napoli -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Al mercato di gennaio manca più di un mese, ma il 'Gran Premio' si concluderà prima. Lantus è in pole per il 18enne difensore del Tolosa, però non corre da sola. La concorrenza è numerosa ...