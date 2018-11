Ponte Morandi | Castellucci ad Autostrade | “In corso monitoraggi straordinari della

Ponte Morandi - l’ad di Autostrade non risponde ai pm durante l’interrogatorio. ‘Lo farà alla fine dell’incidente probatorio’ : L’ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, non risponde ai pm durante l’interrogatorio per il crollo del Ponte Morandi. Il manager, indagato insieme ad altre 20 persone e alle due società Autostrade per l’Italia e Spea, è rimasto davanti ai magistrati Massimo Terrile e Walter Cotugno per un’ora, ma si è avvalso della facoltà garantita dalla legge. L’avvocato del numero uno della concessionaria, l’ex ministro ...

Ponte Morandi - 4 progetti di Cimolai per battere i big Fincantieri e Impregilo : I maghi dell’acciaio hanno proposto diversi modelli di infrastruttura: a trave, “strallato”, e ad arco

Ci sono 40 nuovi progetti di ricostruzione per il Ponte Morandi : (LaPresse – Davide Gentile) Quaranta progetti per ricostruire il ponte Morandi, di cui trentanove arrivati in extremis. Ieri a mezzogiorno è scaduto ufficialmente il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative a demolizione e ricostruzione del ponte sul Polcevera parzialmente crollato il 14 agosto scorso e fino all’ultimo momento il solo progetto presentato era rimasto quello di una società siciliana. Le ...

Ponte Morandi - la rabbia dei commercianti coi gilet gialli : “Stiamo vivendo un incubo - a 4 mesi dal crollo zero risultati” : Passano i mesi e monta la rabbia dei commercianti di Certosa, isolati dal resto della città a seguito del crollo del Ponte Morandi. Alle 18 di ieri era previsto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci, ma appena è arrivata la notizia del rinvio dell’appuntamento per altri impegni istituzionali, i ...

Ponte Morandi - Consulenti : "'Verso il Festival del lavoro' a Genova per far ripartire infrastrutture ed economia : Roma, 26 nov. (Labitalia) - "Vogliamo accendere i riflettori su Genova. Genova che è simbolo dell[...]