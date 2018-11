Pomeriggio 5 Francesco Monte demolito dalla ex Teresanna Pugliese | ' Lui e Giulia Salemi

Pomeriggio 5 : Francesco Caserta scrive una lettera alla d’Urso : Barbara d’Urso legge la lettera di Francesco Caserta a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 è stata una delle prime a riportare in diretta le dichiarazioni di Paola Caruso in merito alla sua delicata situazione. Secondo la showgirl, Francesco Caserta, una volta venuto a conoscenza di essere in dolce attesa, sarebbe fuggito via, scappando da ogni responsabilità. Il ragazzo, sul suo profilo social, ha subito smentito la ...