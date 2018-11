Polli sani e uova di qualità grazie ai sensori indossabili Ecco il “Fitbit per polli”

ilfattoquotidiano

: RT @faustagf: E mentre l'Europa ci sfancula e si aprono scenari di tenebra, il Premier 'de facto' che fa? Posta GATTINI sul suo account uff… - sani_rossana : RT @faustagf: E mentre l'Europa ci sfancula e si aprono scenari di tenebra, il Premier 'de facto' che fa? Posta GATTINI sul suo account uff… - mario_mc_fanti : Perché individui portatori sani dello zoomorfismo satanico che li presenta come incroci tra galline, cinghiali, po… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) I dispositivi tecnologicici aiutano a tenerci in forma. Ci indicano se camminiamo abbastanza, monitorano le pulsazioni cardiache e il sonno. Ebbene, possono migliorare anche la vita dei. L’idea sembra pazzesca, ma gli esperti dell’Università della California, a Riverside, hanno condotto uno studio approfondito che si è guadagnato anche la pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica NewScientist. Hanno appurato che piccolielettronici simili a quelli usati dai fitness tracker possono analizzare automaticamente il comportamento del pollame e dare l’allarme quando qualcosa non va.Il problema di partenza è piuttosto semplice. Carne edi pollo costituiscono una delle più importanti fonti di cibo per gli esseri umani. Ladella vita del bestiame può influire negativamente sulla produzione di cibo e sulle sue proprietà. Da qui ...