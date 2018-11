Pisa | trova tartufo bianco di oltre 2 kg | secondo più grande di sempre

Giallo a Pisa : 27enne trovato morto sul divano dagli amici : Da venerdì non avevano notizie del 27enne, così gli amici hanno fatto irruzione presso la sua abitazione il sabato sera, ritrovando il corpo del ragazzo sul divano con tre colpi d'arma da fuoco alla ...

Giallo nel Pisano : uomo di 27 anni trovato morto nella sua casa : Un giovane di 27 anni è stato trovato morto nella sua casa ieri sera a Montopoli Valdarno, nel Pisano. La notizia del ritrovamento del cadavere è stata pubblicata oggi dalla stampa locale. La vittima, Giuseppe Marchesano, era a terra nel sangue e solo dopo il sopralluogo del medico legale, in nottata, è stato chiarito che il corpo presentava ferite da colpi di arma da fuoco alla testa e in casa non sarebbero state trovate ...

Pisa - l'imprenditore ritrovato in Scozia confessa : 'Ho viaggiato sempre in treno - ecco come ho finto di perdere la memoria' : "Ho viaggiato sempre in treno, sono partito da Pontedera fino a Milano, poi Parigi e Londra. Dopo un giorno era a Edimburgo" - Salvatore Mannino, lo smemorato di 52 anni ricoverato nel riparto di ...

"Così ho organizzato tutto". I verbali dell'imprenditore "smemorato" di Pisa ritrovato ad Edimburgo : "A casa mi sentivo un marito e un padre spodestato. Comandava tutto mia suocera che dal 2010 viveva con noi e si metteva sempre di mezzo. Volevo riaffermare la mia autorità": questo recitano i verbali di Salvatore Mannino, l'uomo di 52 anni di Lajatico, scomparso e ritrovato dopo un mese in Scozia, a causa di una perdita di memoria poi rivelatasi finta. Con moglie e quattro figli (dei quali diceva di non ricordare nulla), Salvatore era ...

Pisa - imprenditore scomparso ritrovato in ospedale a Edimburgo. “Non ricorda l’italiano e non riconosce la famiglia” : Era scomparso un mese fa lasciando un biglietto con un messaggio in codice, ora è stato ritrovato in un ospedale di Edimburgo, in Scozia. Si tratta di Salvatore Mannino, imprenditore 52enne di Lajatico, la città natale di Andrea Bocelli, in provincia di Pisa. La sua storia, oltre che essere un mistero, potrebbe diventare un caso clinico. L’uomo infatti, dopo un mese di assenza da casa, è in stato confusionale, non riconosce i familiari e ...

